DNA örneği alındıktan sonra kimsesizler mezarlığında toprağa veriliyorlar

ÜLKELERİNDEKİ iç karışıklıklardan, açlık ve sefaletten kaçıp yeni bir hayat umuduyla Yunan adalarına geçmek isterken, deniz ya da karada meydana gelen kazalarda yaşamlarını yitiren kimsesiz mülteciler için İzmir'de mezarlık oluşturuldu. Karşıyaka mezarlığının '412 numaralı ada' olarak bilinen bölümü, kimsesizler için hazırlandı. Umut yolculuğunda hayatını kaybeden kimsesizler; ilerde yakınları çıkma ihtimaline karşı DNA örnekleri alındıktan sonra toprağa veriliyor.Son yıllarda, çoğunluğu Irak ve Suriyeli olan mülteciler, ülkelerindeki savaştan, açlıktan, yokluktan kaçıp Avrupa ülkelerine gitmenin hayaliyle yola çıkıyor. Bugüne kadar Yunan adalarına geçmek isteyen yüzlerce mülteci Ege'nin serin sularında ya da henüz denize ulaşamadan yollarda meydana gelen trafik kazalarında hayatlarını kaybetti.KİMSESİZ MÜLTECİLERİN CENAZESİ DNA ALINDIKTAN SONRA GÖMÜLÜYORCesetleri bulunan, ancak kimlikleri tespit edilemeyen mültecilerden yakınlarına ulaşılamayanlar, yasa gereği, otopsilerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda 15 gün bekletildikten sonra, kimsesizler mezarlığında toprağa verilmeye başlandı. Karşıyaka Doğançay Mezarlığı içindeki 412 numaralı ada da bu süreçte 'kimsesizler' bölümü olarak yeniden düzenlendi. Bu bölüme gömülen her kimliksiz mülteciden, daha sonra yakınlarının ortaya çıkabileceği düşünülerek, DNA örneği alındı, kayda geçirildi.'NADİREN DE OLSA KİMSESİZLERİN DE ZİYARETÇİLERİ OLUYOR'2 dönümlük alana sahip olan, bin 200 gömünün yapılabileceği 412 numaralı adada görevliler tarafından sürekli bakım yapılıyor. Mezarlar ise beyaz, pembe ve kırmızı güllerle süslendi. 2015 yılında 7 kadın, 2 bebek ve 12 erkek olmak üzere 21, 2016 yılında 28 kadın, 12 erkek, 8 bebek olmak üzere 48, 2017 yılında ise 9 mültecinin gömüldüğü mezarlıkta toprağa verilenlere, isimleri belirlenemediği için sadece siyah tabela üzerine beyaz yazıyla birer rakam verilebildi. Nadiren de olsa, bazı günler 412 numaralı adanın ziyaretçileri oluyor. Yakınlarına dua etmek için gelen Suriyeli göçmen aileler, hem kendi yakınları hem de tanımadıkları, yüzünü bile görmedikleri diğer mülteciler için gözyaşı döküp dua ediyor. Mezarlık görevlileri, bu kişilerin bazen saatlerce mezarlıkta kalıp dua ettiğini söylüyor.Gelen cesetleri yıkayıp dua okuyan ve defnettiği sırada başlarında bulunan Doğançay Mezarlığı İmamı Kadir Çelenk ise, "Çok zor bir iş bu. Hele çocuk olunca dayanmak çok zor oluyor. Bu çocuklar günahsız, suçsuz, hiçbir şeyden haberleri yok. Belki de ileride kendi ülkelerini yönetecek kişiler. Nasıl sahipli bir kişinin cenazesini defnediyorsak, mültecilerin de aynı şekilde cenazelerini yıkayıp dualarını ederek gömüyoruz" dedi.412 ADA'YA YENİ KİMSESİZLER GÖMÜLECEKUmut yolculuğuna çıkan mültecilerin yaşadığı trajediye son bir hafta içerisinde yenileri eklendi. Karaburun'da batan teknede 8 mülteci hayatını kaybetti, kayıp olan 26'sının ise halen aranmasına devam ediliyor. Bu facia tazeliğini korurken, bu kez de geçen pazar günü su kanalına uçan kamyonun kasasında yolculuk yapmaya çalışan mültecilerden 22'si daha can verdi. Güzel bir gelecek için Avrupa'ya yasa dışı yollardan giriş yapma yolunda yaşamını yitiren mültecilerden kimlikleri tespit edilenlerin cenazeleri, yakınları tarafından ülkelerine götürülmeye başlandı. Yakınları çıkmayan ya da kimlik tespiti yapılamayan cenazeler ise kendilerinden öncekiler gibi yine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Doğançay Mezarlığı'nda kimsesizler için oluşturduğu, 412 numaralı adada defnedilecek.FOTOĞRAFLI