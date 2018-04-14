Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na Mehmet Kaya seçildi

DİYARBAKIR Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na, eski başkanlardan Mehmet Kaya seçildi.Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ve yönetim kurulu seçimleri bugün Sur ilçesi Ali Ağaoğlu Kampüsü'nde yapıldı. Dört farklı iş grubundan 16 sandığın kurulduğu seçimlerde farklı meslek gruplarından esnaflar yeşil, sarı, kırmızı ve beyaz listelerdeki adaylar için oy kullandı. Sabah 09.00'da başlayan seçimler saat 17.00'da tamamlanırken, sandıkların sayımları da sona erdi. Oy sayımlarına göre Yeşil Liste'den seçime giren Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanlarından Mehmet Kaya, başkan seçildi.

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