Diyarbakır Kitap Fuarı'nda polisten 'Korsana hayır' standı

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, ()- DİYARBAKIR'da, TÜYAP tarafından 4 yıl aradan sonra açılan 6'ncı Kitap Fuarı'nda Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce, 'Korsan ve taklite hayır' standı açıldı.

Fuarın resmi açılış törenine, Vali Yardımcısı Ahmet Ahmet Nuri Helvacı, AK Parti Milletvekili Oya Eronat, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, Türkiye Yayıncılar Birliği 2'nci Başkanı Fahri Aral, TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz ve fuarın onur konuğu Diyarbakırlı Ermeni yazar Mıgırdiç Margosyan ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılış töreninde konuşan TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, bu yıl fuara katılımın yoğun olduğunu dile getirerek, "4 yıllık bir aradan sonra yeniden kitap fuarıyla Diyarbakır'da sahne alıyoruz. Fuarımızı yüzde 20 bir büyümeyle açıyoruz. Aynısı tarım fuarımız için de söz konusu olmuştu. Yeni konu başlıklarıyla da Diyarbakır'da fuarı, fuarcılığı geliştiriyoruz. Aynı zamanda Diyarbakır'ı arz ve talebin buluşma noktası getirmek üzere de kurumlarımızın desteğiyle güzel bir noktaya taşıyacağız" dedi.

'DÖVİZ KURUNDAKİ ARTIŞ YAYINCILARI ETKİLEDİ'

Türkiye Yayıncılar Birliği 2'nci Başkanı Fahri Aral ise, Türkiye'de döviz kurunda yaşanan artışlarda yayınevlerinin olumsuz yönde etkilendiğini belirterek, "Türkiye'de döviz kurunda bir artış yaşandı. Bu artış en başta biz yayıncılara etki etti. Ocak ayından Ağustos ayına kadar kağıt fiyatında yüzde 80'lik artış oldu. Bizim maliyetler de fiyatlara yüzde 30-40 oranında bir yansıma geldi. Yayıncılarımız önemli bir basiret gösterdiler. Bu fuarda da şahit olacaksınız kitap fiyatlarında çok büyük bir yansıma yok. Ayrıca bizim özellikle yayıncıların yurtdışında kitapların telif hakkını alırken, yapmış olduğu sözleşmeler çok ağırlaştı. Çünkü, bu sözleşmeleri biz daha çok dolar ve euro üzerine yapılıyor. Bunlarda aşağı yukarı yüzde 80 bir artış oldu" diye konuştu.

'DİYARBAKIR, FUAR ANLAMINDA ÖNEMLİ BİR MİSYONU ÜSTLENDİ'

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya da fuarların bir kentin gelişmesinin en önemli sektörlerinden bir tanesi olduğunu ifade ederek, "Diyarbakır, fuar anlamında önemli bir misyonu üstlendi. 2008 yılında TÜYAP ile başlattığımız bu süreci 2018 yılının sonunda 10 yıllık bir süreyle geliştireceğiz. Fuarlarımıza faklı misyonlar yükleyeceğiz. Diyarbakır'da sadece Türkiye hitap eden değil, Ortadoğu'ya hitap edecet bir fuarcılığı uygulayacağız" dedi.

EMNİYET İLK KEZ KİTAP FUARINDA STAND AÇTI

Diyarbakır'da, en son 2014 yılında açılan kitap fuarı bu yıl kapılarını 4 yıl aradan sonra yeniden ziyaretçilerine açtı. Valilik, Büyükşehir Belediyesi, DTSO, DESOB gibi çok sayıda kuruluşun destek verdiği 6'ıncı Kitap Fuarı, TÜYAP Fuar Merkezi'nde 25-30 Eylül tarihleri arasında açık olacak. Fuarda bu yıl 120 yayın evi stant kurarken, kitap fuarında ilk kez açılan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce 'Korsan ve taklite hayır' standı kurulması dikkat çekti. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3 polis memurunun bulunduğu standa gelenler dağıtalan broşörde, 'Hayal gücü koplayanamaz' denildi. Korsan kitabın nasıl ayrıt edilmesi gerektiği hususlarının yer aldığı broşörde, 'Fikri mülkiyet haklar nedir, telif hakları nedir, korsan kitap ve CD nedir, bandrol nedir, korsan kitap ihbarı nereye yapılacağı" ile ilgili bilgilerin bulunduğu görüldü.



FOTOĞRAFLI