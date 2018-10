Diyarbakır'ın Barış Manço'sundan turizme klipli destek

DİYARBAKIR'da, 25 yıldan beri yaptığı çocuk programları ve çocuk şarkılarıyla Diyarbakır'ın Barış Manço'su olarak bilinen müzisyen Barışcan Yaşar Sapancı, terör olaylarının sona ermesinin ardından, tarihi, kültürel, sanat ve ekonomik yaşamını konu alan bir tanıtım klibi çekti. Şiddet olayları nedeniyle 2 yıl devam eden klip çekimleri sona eren şarkıda Sapancı, yerli ve yabancı turistlere çağrıda bulunarak, Diyarbakır'a gelmelerini istiyor.Diyarbakır'da aynı zamanda sınıf öğretmenliği de yapan Barışcan Yaşar Sapancı, turistlerin sık sık geldiği, Diyarbakır'ın görkemli dönemine vurgu yaparak, tarihi mekanlarda çekimini yaptığı klibini sosyal medya üzerinden tanıtmaya başladı. Digital ortamda yayın yapan yerel bir televizyonda da çocuk programı yapan Sapancı, Diyarbakır'daki tarihi, turistik önem veren mekanlarda 2 yıl önce klip çekimine başladı. Ancak Sur ilçesinde yaşanan hendek ve barikat olayları nedeniyle klip çekimi 2 yıl sürdü. Kentin olumsuz imajının tam tersine yaptığı pop tarzında bir şarkı ile Diyarbakır'ın tarihi eserleri ve doğal güzellikleri eşliğinde, eğlenceli bir klip çekti. Klip için çekimler Ulu Cami, Hasan Paşa Hanı, Kervansaray, surlar ve kapılar, Gazi Köşkü, On Gözlü Köprü, çeşitli müzeler ve tarihi Diyarbakır evleri gibi mekanlarda yapıldı.Evli ve 3 çocuk babası olan Sapancı, kent turizminin canlanması için her zaman bir çaba içerisinde olduğunu belirterek, "Çekimlerine 2 yıl önce başlanan 'bize gel' klibimiz nihayet sona erdi. Son görüntüler Sur ilçesinde 4 ayaklı minare altında yapıldı. Bu klipte yer alan görüntüler uzun yıllar sonra bile Diyarbakır tarihinde önemli bir iz bırakacağına inanıyorum. Diyarbakır’ı sadece karpuzuyla anılmasından ve terörle bahsedilmesinden bir sanatçı olarak çok rahatsızım. Artık istiyoruz ki, Diyarbakır güzel yönleriyle gündeme gelsin. Çünkü Diyarbakır surlarının 7 bin yıllık tarihi, 72 tane de burcu var. Diyarbakır bir açık hava müzesidir. Sahabeleri, camileri, kiliseleri, evliyaları ile Peygamberler şehridir. Ayrıca Cahit Sıtkı Tarancı, Ali Emiri, Ziya Göklap, Ahmet Arif ve Celal Güzelses gibi önemli sanatçıları var. Ben bu klipte sadece Diyarbakır'ın doğal ve tarihi görüntülerini kullandım. Bir görsel şölen oluşturmaya çalıştım" dedi.Klibinin aslında bir davet olduğunu anlatan Sapancı, "Aslında bu bir davet. Çocukken Diyarbakır caddelerinde görmeye alışık olduğum yerli ve yabancı turist kafilelerini tekrar görmek istiyorum. Neden yine şimdiki zamanda olmasın diyorum ki, 'Haydi valizlerinizi alıp Diyarbakır'a gelin. Klipte gösterdiğim tarihi yerleri gezmeye gelen yüzlerce turist vardı çocukluğumda. Binlerce kilometrlik yolu katedip gelen bu turistlere şaşırırdım. Şimdi de malesef gelmemelerine şaşırıyorum. Bu klip kentin zenginliklerinin sadece bir kısmını gösteriyor" diye konuştu.Diyarbakır sokaklarında, her dinden, her dilden insanlara rastlamanın mümkün olduğuna dikkat çeken Sapancı, şöyle konuştu:"Diyarbakır'da birçok din, dil, ırk ve mezhepten insanların yaşadığı kozmopolotik bir şehir. Surları zaten dünya kültür mirası listesine girdi. Diyarbakır’ın artık terörle gündeme gelmesini benim gibi istemeyen büyük bir kesim var. Bir dönem Diyarbakır terörle gündeme geldi, çatışmalar oldu. Canlarımızı yitirdik. Artık istiyoruz ki, Diyarbakır güzel yönleriyle gündeme gelsin. Sokaklarında sanatçılar, sanatlarını sergilesinler, filmler çekilsin, konserler düzenlensin. Bu kliple kendi imkanlarımla bir ön yargıyı yıkmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz ki Diyarbakır çok kozmopolit bir şehir. Doğu’nun Paris’i yani. Klipte Diyarbakır’ın hem tarihi bölgelerinde, hem de yenilenen restore edilen tarihi mekanlarını kullandım. Yaratmaya çalıştığım bu görsel şölen ile bence bu algı ve ön yargıyı yıkabiliriz. Çünkü bu güzellikler hala bilinmiyor. Yani herkes bir tarafından tutmalı bu işin."Bize gel şarkısının sözleri ise şöyle:Bize gelBiliyorum daha aşkı bulmadınSakin ol, daha yolun başındasınArkanda çok aşk olacakÇok yorulacaksınBulamadım aşkı diye dert etmeSözde topladım gel arka bahçemeBirikti bende taşacakBiraz alır mısın?Haydi bize gel bize gelValizin al bize gelHaydi aşkım bize gelBizde aşkın tadı varBizde aşkın adı varNasıl yersin ?Nasıl yar ?Bol biberli, acılıVe duygusalKomedi tarz veya melodramNeli istersen varBuselik, hüseyni , hicaz , rast , uşşakSürrealist, postmodernist, kolay aşkHiç uğraşma, aramaBizde çok çeşit varHaydi bize gel bize gelValizin al bize gelHaydi aşkım bize gelBizde aşkın tadı varBizde aşkın adı var..

FOTOĞRAFLI