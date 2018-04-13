Diyarbakır'da şiddetli yağmur va dolu yağışı

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da bugün öğleden sonra başlayan şiddetli yağmur ve dolu yağışı hayatı felç etti. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, uzun süre binaların saçakları altında beklemek zorunda kaldı.

Kış mevsiminde kar yağışı olmayan ve az miktarda yağmur yağan Diyarbakır'da bugün şiddetli yağmur ve dolu yağdı. Güne sıcak hava ile başlayan şehir merkezinde, saat 16.00 sıralarında hava kapandı ve ani yağış başladı. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur ve dolu yağışı şehirde hayatı felç etti. Şiddetli yağış nedeniyle kentte yer yer trafik sıkışıklıkları yaşanırken, bazı caddelerde su taşkınları olduğu görüldü. Havanın sıcak olduğu bir güne başlayan Diyarbakırlılar ise aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar uzun süre binaların saçakları altında beklemek zorunda kalırken, bazı kişiler de şiddetli yağmur altında yürümeyi tercih etti. Yaklaşık 45 dakika şiddetli yağan yağmur, bir süre sonra etkisini yitirdi.



FOTOĞRAFLI