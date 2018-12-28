Diyarbakır'da donmak üzereyken bulunan yaralı akbaba Sırbistan'dan gelmiş

Canan ALTINTAŞ/ÇERMİK (Diyarbakır),() - DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesi kırsalında yaralı ve donmak üzere bulunan akbabanın Sırbistan Milli Koruma Müdürlüğü'ne ait olduğu tespit edildi.

Çermik ilçesi Şeyhandede Mahallesi'nde devriye görevi yapan Çermik Gürüz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kar içerisinde kanadı kırık ve uçamayan bir akbaba buldu. Donmak üzere olan akbaba kurtarılarak karakola getirildi. Karakola çağrılan veteriner hekim tarafından tedavi edilen akbabanın kanadında bulunan çip üzerinde inceleme yapan ekipler, akbabanın Sırbistan'dan Diyarbakır'a geldiğini tespit etti. Ekipler yaralı hayvanın kanadında Sırbistan Koruma Müdürlüğü'ne ait olduğuna ilişkin kanadında, 'SasaMarinkoviç, Birdsof PreyProtection Foundation' yazılı kimlik ile GPS olduğunu belirlerken, akbaba karakolda yapılan tedavisinin ardından Diyarbakır Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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