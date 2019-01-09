Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Beştepe'de 

ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile beraberindeki heyeti Beştepe'de kabul etti. Görüşme yaklaşık 70 dk sürdü.
(FOTOĞRAF)
ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile beraberindeki heyeti Beştepe'de kabul etti. Görüşme yaklaşık 70 dk sürdü. (FOTOĞRAF)
ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile beraberindeki heyeti Beştepe'de kabul etti. Görüşme yaklaşık 70 dk sürdü.
(FOTOĞRAF)