Divlit Yanardağı'nın kar altında eşsiz manzarası

İZMİR'in Kula ilçesindeki Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO sertifikalı volkanik jeoparkınında yer aldığı Divlit Yanardağı, kar yağışı sonrasında eşsiz güzelliğe büründü.

Kula Jeoparkı ve Divlit Yanardağı, karın yağması ile eşsiz bir manzaraya büründü. Fotoğraf tutkunları için doğal bir fon oluştu. Gediz Nehri'nin oluşturduğu vadiler, Adala Kanyonu, volkan konisi ve peri bacalarına da evsahipliği yapan bölge, cazibe merkezi haline geldi. Yunan tarihçi, coğrafyacı ve filozof Strabon'un 'Geographika' adlı eserinde 'Katakekaumene-Yanık Ülke' olarak tanımladığı yaklaşık 300 kilometrelik bir alanı kapsayan jeopark ve yine pek çok jeolojik, jeomorfolojiik doğal yaşamı barındıran ve yerden 120 metre yüksekliğindeki Türkiye'nin en genç volkanı olan Divlit Yanardağı, ziyaretçilerine adeta büyülü bir dünya sunuyor. Beyaz örtünün volkanik kayaçlar üzerinde bıraktığı izlerle oluşan şekiller, bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor. Kar ve doğanın muhteşem uyumunun gözler önüne serildiği Kula volkanlarının sunduğu görsel şölenin tadını çıkaran ziyaretçiler, bol bol kar topu oynama fırsatı da buluyor.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×