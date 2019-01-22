Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), () - İZMİT'te, Nazmi Yılmaz (45) direksiyon başında kalp krizi geçirirken, arkadaşı el frenini çekerek aracı durdurdu. Sağlık ekibinin tüm müdahalesine rağmen Nazmi Yılmaz kurtarılamadı.

İstanbul'da bir firmada çalışan Nazmi Yılmaz dün İzmit'te bulunan şantiyeye geldi. İzmit'te işlerini tamamlamasının ardından yola çıkan Nazmi Yılmaz, TEM Otoyolu'nda direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Yanında bulunan arkadaşı el frenini çekerek aracı durdururken, 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Nazmi Yılmaz'ı yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı. Evli, 2 çocuk babası Nazmi Yılmaz'ın cenazesi morga kaldırıldı. Otopsinin ardından Nazmi Yılmaz'ın cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul'a götürüldü.

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