Dilendirilen 2 çocuk yurda yerleştirildi, babalarına dava açıldı

KAYSERİ'de sokakta dilendirilen Suriyeli H.M. (11) ile H.Ç. (9) adlı Türk çocuk, ailelerinden alınarak çocuk yurduna konuldu. Çocuklarını dilendirmeyi meslek haline getiren 2 baba hakkında ise dava açıldı.Kayseri Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Dilencilikle Mücadele Eylem Planı' çerçevesinde, merkez Melikgazi ilçesi Düvenönü semtinde dilenen Suriyeli H.M. ile Gültepe Mahallesi'nde dilenen H.Ç.'yi yakaladı. İki erkek çocuğun babaları Suriyeli Hasan M. ile Türk vatandaşı Mehmet Ç. de gözaltına alındı. İfadeleri alınıp, adliyeye sevk edilen iki baba hakkında, TCK'nın 229. maddesinden işlem yapılıp, dava açıldı. İki baba ardından serbest kalırken, çocukları ise koruyucu ve destekleyici tedbir uygulanmak üzere çocuk yurduna teslim edildi.Emniyet yetkilileri, bebekleriyle dilenen 4 anne hakkında daha işlem yapıldığını, ancak bebeklerin anne bakımında olmasından dolayı yurda verilmediğini belirtti.Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Dilenciliği Meslek Edindirmeyelim' projesi kapsamında yapılan çalışmalarda Kayseri'de bir yılda 3 bin 91 kişiye Kabahatlar Kanununun 33'üncü maddesi uyarınca para cezası uygulandığı bildirildi.TCK'NIN 229 MADDESİTCK'nın 'Dilencilik' ile ilgili cezayı düzenleyen 229'uncu maddesi şöyle:(1) Çocukları, beden veya ruh bakımından kendini idare edemeyecek durumda bulunan kimseleri dilencilikte araç olarak kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.(2) Bu suçun üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımları ya da eş tarafından işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.(3) Bu suçun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmiş olması halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.