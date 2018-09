Dil Derneği Başkanı Özel: Sosyal medya Türkçenin canına okudu

Gül KABA/İSTANBUL, () - DİL Derneği Başkanı Sevgi Özel, son yıllarda Türkçenin yabancı dillerin saldırısı altına olduğunu belirterek, "Sosyal medya da Türkçenin canına okudu. Daha kötü kullanılmasına ve anlaşılmaz olmasına yol açtı. Dili olmayan bir millet olmaz" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün katılımıyla, Dolmabahçe Sarayı'nda 1932'de toplanan ilk Türk Dili Kurultayı'nın açılış günü olan 26 Eylül, o tarihten itibaren her yıl 'Dil Bayramı' olarak kutlanıyor.

'YENİLENEN DİLLE İNSANLAR DAHA ÖZGÜR DÜŞÜNÜR'

Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel, bu yıl 86'ncısı kutlanacak 26 Eylül Dil Bayramı'na ilişkin 'ya açıklamalarda bulundu. Türkçenin köklerine, eklerine güvenmemiz gerektiğini ve bu noktada toplumun gözü önünde olan kişilere çok iş düştüğünü söyleyen Özel, "Dilde sözcükler yenileniyor, karşılığı olmayan kavramlara yeni sözcükler getiriliyorsa insanlar yenileşen dille daha rahat ve özgür düşünür. Kendilerini doğru anlatır, kendisi dışında olup bitenleri de doğru anlar" dedi.

'TÜRKÇEYE YABANCI DİLLER SALDIRIYOR'

Özel, "Günümüzde ne yazık ki Türkçeye yabancı dillerin saldırısı var. Son 15-20 yıldır İngilizce, Arapça sözcükler yoğun olarak kullanılmaya başladı. Eğitim dili çok önemli, bilinçli planlama yapılmalıdır. Türkçeye güvenmemiz gerekiyor. Kendi olanaklarının çok güçlü olduğu bütün bilim,sanat gibi teknik kavramları karşılayabilecek sözcükler yapabileceğimize herkesin inanması lazım" diye konuştu.

'TÜRKÇENİN KÖKLERİNE İNANMALIYIZ'

Sosyal medyanın Türkçenin canına okuduğuna dikkat çeken Özel, "Türkçe eğitimi kötü olduğu için toplumun dil bilinci sarsılmıştı, sosyal medya denilen benim sanal medya dediğim alan Türkçenin çok daha kötü kullanılmasına, anlaşılmaz duruma gelmesine yol açtı. Atatürk'ün başlattığı gibi Türkçeye güvenerek ve Mustafa Kemalce düşünerek köklerine, eklerine inanarak ve tarihsel akışını öğrenerek bununla mücadele etmeliyiz. Türkçenin tarihsel akışını ne yazık ki benim karşılaştığım Türkçeyle ilgili çalışma yapan akademisyenlerin bile çoğu bilmiyor" ifadelerini kullandı.

'DİLİ OLMAYAN BİR MİLLET OLMAZ'

Dilin çok önemli olduğunu vurgulayan Özel, "Dili olmayan bir millet olmaz. Yaşı 40’ın altındaki yazarların kitaplarını okuyorum. Gerçekten durum çok sıkıntılı. Türkçe sözcüklerin yerine İngilizce ve Arapçalarını koymamalıyız. Eskiden de Arapça, Farsça sözcükler eklenirdi. Batıdan gelen sözcükler de vardı" dedi.

'DİLİ TOPLUMUN GÖZÜ ÖNÜNDEKİLER BOZAR'

Türkçenin doğasının bozulduğunu söyleyen Özel, "Her dönemde dili toplumun gözü önündekiler bozar. Çok şey biliyormuş gibi olanlar, dile saygı göstermeyenler bozar. Başka dillere kendi dilinden daha çok güvenenler, hayranlık duyanlar bozar. Bu her dönemde böyle oldu, bu dönemde de yine aynı şekilde. Sait Faik Abasıyanık, Yaşar Kemal gibi Türkçeyi çok iyi kullanan yazarları okumalıyız. Başka ilacımız yok" diye konuştu.



