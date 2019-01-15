Dikiş makinesi tamircisi, teknolojiye direniyor

Sezgin ÖZDEMİR/ÇAMELİ (Denizli), () - DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde dikiş makinelerinin tamirini Muğla'nın Ortaca ilçesinden her ay gelen ve mahalle mahalle gezen Mehmet Seyis (65) yapıyor. 40 yıldır dikiş makinesi tamiri yapan Seyis, mesleğinden kopmayarak teknolojiye direnmeye devam ediyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşayan dikiş makinesi tamircisi Mehmet Seyis, genç yaşlarda başladığı mesleğini 40 yıldır sürdürüyor. Bir dönem gelinlerin çeyiz ihtiyaçlarının başında gelen dikiş makinelerini tamir eden ve bakımını yapan Seyis, mesleğinden kopmayarak teknolojiye direnmeye devam ediyor. Mehmet Seyis, her ay minibüsüyle Ortaca'ya yaklaşık 120 kilometre mesafedeki Denizli'nin Çameli ilçesine gelerek, burada arızalı dikiş makinelerine yeniden hayat veriyor.

Mahalle mahalle gezip, dikiş makinelerini onaran Mehmet Seyis, "Bir zamanlar, gelinlerin çeyizlerinin vazgeçilmezi olan dikiş makineleri artık yük olarak görülüyor. Şimdi pek çok evde dikiş makinesi bulunmuyor. Eskiden makinesiz gelin gitmezdi. Ama şimdi bu değişti. Şimdiki gelinler buzdolabı, çamaşır makinesi istiyor" dedi.

Gücünün yettiği sürece mesleğini sürdüreceğini ifade eden Seyis, "Hazır giyim sektörünün gelişip yaygınlaşması ile birlikte dikiş makinesi tamirciliği yok olmak üzere. Bir zamanlar dikiş nakış işlerinin yoğun olduğu Ege Bölgesi'nde dikiş makinesi tamircisi kalmadı. Muğla'nın, Burdur'un ve Denizli'nin çeşitli ilçelerini gezerek az da olsa kullanılmaya devam eden dikiş makinelerini tamir ediyorum. 50-60 yıllık makineleri tamir ettiğim de oluyor" diye konuştu.



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