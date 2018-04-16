Didim açıklarındaki kayalıkta bayrak gerginliği

AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarındaki Antrofotos (Hurşit) kayalığına bir grup Yunan tarafından dikilen Yunanistan bayrağı, sahil güvenlik ekipleri ve SAT komandoları tarafından kaldırıldı.

Bir grup Yunan, 'Hurşit' olarak bilinen kayalığa Yunanistan bayrağı dikti. Haberin duyulmasıyla bölgeye hareket eden sahil güvenlik ekipleri ve SAT komandoları, Aydın'ın Didim açıklarındaki kayalığa çıkarak, bayrağı kaldırdı. Başbakan Binali Yıldırım, bugün yaptığı açıklamada bayrağın kaldırıldığını şu sözlerle duyurdu:

"Ege Denizi'nde zaman zaman gerginliği artırmaya yönelik, komşumuz Yunanistan'ın birtakım faaliyetlerinin olduğu malumunuz. Son zamanlarda bu ihlallerde artışlar göze çarpıyor. Aidiyeti, sahipliği belli olmayan kaya parçaları var. Bunlara yönelik Kardak kayalıklarına benzer girişimlerin olduğunu görüyoruz. Didim açıklarında Antrofotos kayalığına Yunan bayrağı dikme girişimi oldu. Sahil güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptılar, oradan o bayrağı kaldırdılar. Yunanistan'a tavsiyemiz iyi komşuluk ilişkileri içerisinde gerginliği artıracak provokasyonlardan uzak durmasıdır. Ülkemizin egemenlik haklarından kimsenin taviz vereceğimizi düşünmemesini bekliyoruz. Bu yönde yapılacak fiili durumlara gereken karşılığı vermeye kararlıyız."



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×