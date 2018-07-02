Diclekent bulvar yolu yenileniyor

DİYARBAKIR, ()-

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi, kentin en işlek ve önemli bulvarlarından olan gidiş-geliş 6 kilometre uzunluğundaki Diclekent Bulvarı’nda bisiklet yolu, kaldırım ve peyzaj çalışmaları başlattı.

Kent genelinde asfalt, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Belediye, merkez Kayapınar ilçesindeki Diclekent Bulvarını yenileme çalışması başlattı. Gidiş-geliş 6 kilometre uzunluğundaki bulvarda kaldırım taşları yenilenecek, bisiklet yolu ve yeşillendirme çaışması yapılacağı belirtildi. Belediyeden yapılan açıklamada, 6 kilometre uzunluk ve 6 metre kaldırım genişliği bulunan bulvarın gidiş ve geliş yönüne toplam 36 bin metrekare kaldırım taşı döşenecek, kaldırım çalışmalarında yapı malzemesi olarak bazalt, ateş tuğlası, granit küp taş, görme engelli takip taşı ve ağaç altı kompozit ızgara kullanılacak. İlk etapta iş makineleriyle eski kaldırım taşlarını kaldırarak zemini düzeltmeye başlayan belediye ekipleri, kaldırım döşenecek alana beton döktükten sonra kaldırım taşlarını döşemeye başlayacak.

Diclekent Bulvarı’nda yürütülen yenileme çalışmalarında, bedensel engelliler için de bulvardan asfalt yola ulaşım için rampalar yapılacak. Kaldırımlara paralel olarak bulvarda gidiş geliş olmak üzere 6 kilometre bisiklet yolu oluşturulacak. Bisiklet yolu için düzenlenecek alanda asfaltlama çalışması yapılarak bisikletler için kullanıma hazır hale getirilecek.

Açıklamada, Diclekent Bulvarı’nda aydınlatma çalışmaları kapsamında kaldırımlara 30’ar metre aralıklarla 9.5 metre uzunluğunda 200 adet elektrik direkleri dikeceğig ve bulvardaki bisiklet yolu, kaldırım ve orta refüj çalışmalarını Ağustos ayının sonunda tamamlanması hedeflendiği belirtildi.

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