Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nün kurucu yöneticisi Tezer, toprağa verildi

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da, bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle yaşama veda eden Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nün kurucu yöneticisi Cenap Tezer (76), gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yaklaşık bir yıldır akciğer kanseri tedavisi gören evli, 3 çocuk babası petrol mühendisi Cenap Tezer, 10 Şubat'ta sabaha karşı evinde yaşamını yitirdi. Bodrum'da sanata ve sanatçılara olan desteğiyle tanınan Tezer'in ölümü, yakınları, iş, siyaset ve sanat camiasını yasa boğdu. Tezer için bugün öğlen Ortakent Mahallesi'ndeki, Kerem Aydınlar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, gazeteci-yazar Can Pulak, emekli Orgeneral Çetin Doğan, gazeteci-yazar Yılmaz Özdil, Tezer'in ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. Tezer'in oğulları Uluç Tezer ve Emrah Tezer ile gelini Özge Tezer törende taziyeleri kabul etti. Tezer'in cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası Yakaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.



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