DHA'ya 3 ödül

ANTALYA, () - ANTALYA Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) 2017 yılı Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması'nın sonuçları belli oldu. Demirören Haber Ajansı (), iki fotoğraf ve bir haber olmak üzere toplam üç aldı. 'dan Mehmet Çınar 'Turizm' dalında Yazılı Basında Yılın Gazetecisi seçilirken, Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması'nda İbrahim Laleli Yılın Haber Fotoğrafı, Mehmet Çınar Yılın Doğa-Çevre Fotoğrafı ödüllerini aldı.

AGC Başkanı Mevlüt Yeni, jüri adına Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) Başkanı Rıza Özel ve AGC yöneticilerinin katıldığı toplantıda, ödül sahiplerini açıkladı. AGC Başkanı Yeni, sembolik de olsa manevi değeri yüksek olan bu ödüllerin çok kıymetli olduğunu belirterek, "Bu ödül emeğin, emekçinin değerlendirildiği, her şeye rağmen biz de varız dediği bir yarışmadır" dedi.

Yarışmada 94 haber ve 180 fotoğrafın değerlendirildiğini belirten Rıza Özel ise "Tabi ki gazeteci meslektaşlarımız yıl içinde ürettikleri en iyi eserleri jüriye sunuyor. Objektif ve iyi bir seçim yaptığımıza inanıyorum. Ödül alanları ve tüm katılanları kutluyorum. Gerçekten çok güzel eserlerle karşımıza çıktılar ve çok da zorlandık seçmekte" dedi.

Toplam 20 ödülün verildiği 2017 Yılı Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması'nın sonuçları şöyle:

Haberde Hürses Gazetesi'nden Abdullah Çiftçi, Araştırma-incelemede Hürriyet Akdeniz'den Ceren Deniz, Röportajda Antalya Gündem Gazetesi'nden Figen Acar, Güncel yazıda Son Haber Gazetesi'nden Ömer Yetgin, Sporda AA'ndan Süleyman Elçin, Ekonomide İHA'dan Suat Metin, Turizmde 'dan Mehmet Çınar, Televizyon haberinde İHA'dan Arif Kaplan, Programda Koza TV'den Okan Dilek, En iyi görüntüde AA'dan Bekir Bektaş, Yılın radyocusu TRT Antalya Radyosu'ndan Hayrettin Deniz, Sayfa tasarımda Yeni Alanya Gazetesi'nden Ali Akça ödül alan isimler oldu.

Yılın internet gazetesi www.haberantalya.com. olurken, Genç iletişimci ödülü Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Berçem Belikara'ya, En iyi haber görüntüsü İHA'dan İsa Akar'a, Nuri Dağtekin özel ödülü, Azerbaycan Milletvekili Ganira Pashayeva'ya verildi.

Yılın haber fotoğrafı 'dan İbrahim Laleli, Yılın spor fotoğrafı gazeteci Öner Şan, Yılın turizm fotoğrafı AA'dan Orhan Çiçek, Yılın doğa- çevre fotoğrafı 'dan Mehmet Çınar, Yılın kültür sanat fotoğrafı AA'dan Mustafa Çiftçi.



FOTOĞRAFLI