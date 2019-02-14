DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

09.15

-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi tarafından organize edilen "Avrupa Halk Sağlığı Acil Durumlarına Hazırlıklılık ve Yanıt Bölgesel Eylem Planı Bakanlar Toplantısı"nda konuşacak, ardından DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Zsuzsanna Jakab ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.