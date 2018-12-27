Dev petrol platformu Boğaz'dan 10 saatte geçti

Ali AKSOYER-Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ- İstanbul () - DEV petrol platformu İstanbul Boğazı'ndan 10 saatte geçti

İstanbul Boğazı'ndan 5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bayraklı 'GSP Saturn' isimli petrol platformu geçiyor. Platform, saat 08.00 sıralarında Karadeniz'den Boğaz'a girdi. Kuleleri alçaltılan platformun geçişi nedeniyle Boğaz'da transit gemi geçişi durduruldu. Saat 14.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet köprüsünden geçen platform saat 16.00 sıralarında ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altından geçti. Geminin geçişi havadan da görüntülendi. Geçiş sırasında Ortaköy'de bulunan vatandaşlar gemiye ilgi gösterdi. Bazıları telefonlarıyla görüntü aldı. Dev platformun geçişi yaklaşık 10 saat sürdü.

'GSP Saturn'un Şubat ayında Boğaz'da Karadeniz'e ilerleyişi sorun olmuş platform uzun süre geçiş yapamamıştı.

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