Destici: Hiçbir ittifaka mecburiyetimiz yok

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - BÜYÜK Birlik Partisi(BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bizim hiçbir ittifaka mecburiyetimiz yok. Biz 26 yıllık, tecrübeli bir siyasi partiyiz" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ege Bölge toplantısı için geldiği Afyonkarahisar'da belediye başkan adayları ve il belediye meclis üyesi adaylarıyla bir araya geldi. Partisinin MKYK Üyesi Cemil Çoker ve partililer tarafından toplantının düzenlendiği otel önünde karşılanan Destici, bir basın açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisine yönelik Sivas'ta yaptığı eleştirilerle ilgili soruları yanıtlayan Mustafa Destici, kırmanın kolay, yapmanın zor olduğunu söyledi. Destici, "Şunu gördük ki Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatsız olduğu bazı hususlar olmuş. Bizim de rahatsız olduğumuz bazı hususlar var. Biliyorsunuz arkadaşlar yapmak zordur ve bozmak çok kolaydır. Kırmak çok kolaydır ve tamir etmek çok zordur. Onun için kırmamaya, bozmamaya hassasiyet göstermemiz gerekir. Onun için biz kırılan bir şey varsa da bozulan bir şey varsa da bunun tamiri noktasında ve tedavisi noktasında elimizden gelen bütün hassasiyeti Büyük Birlik Partisi'nin duruşuna yakışır, Alperen tavrı ile sürdürürüz. Ben dün Sayın Özhaseki ve Kurtulmuş ile görüştüm. Bugün de arkadaşlarımız sabah Özhaseki ile bir araya gelerek görüştü. Biz bir beklenti içerisinde değiliz. Bizim ittifaka bir mecburiyetimiz de yok. Biz sadece devletin bekası, milletin istiklali ve istikbali noktasında, inançlarımız noktasında, duruşumuz noktasında bir hassasiyet ortaya koyduk. Dolayısıyla bu hassasiyetin bozulmaması noktasında da sonuna kadar elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz" dedi.

'KİMSEYLE PAZARLIK YAPMADIK'

Mustafa Destici, "Bir kez daha altını çizerek, ifade ediyorum; Bizim hiçbir ittifaka mecburiyetimiz yok. Biz 26 yıllık siyasi partiyiz. Tecrübeli bir siyasi partiyiz. Ama bizim biliyorsunuz hassasiyetimiz neydi? Bir kere daha altını çizerek söylüyorum; biz devletimizin bekası, ülkemizin bütünlüğü, istiklal ve istikbali öncelik olarak bu hassasiyeti koyduk. Dolayısıyla bu hassasiyeti koyarken de kimseyle pazarlık yapmadık. Bir alavereye girmedik. Rahmetli Muhsin başkanımızın bir sözü var ya; 'Biz haksız davalarda milyonlarla yürüyeceğimize haklı davalarda tek başımıza da kalsak yürürüz'" diye konuştu.

'KALDIĞIMIZ YERDEN HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ'

Sivas'ta kazanan tarafın partilerinin belediye başkan adayı olacağını iddia eden Destici, "Sivas bizim için çok öncelikli ve özel bir yer. Şu an arkadaşlarımız orada güzel şekilde çalışmalar yürütüyor. Çok değerli ve tecrübeli bir belediye başkan adayımız var. İnşallah Sivas'ta seçimi kazanacağız. Hizmete kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Destici, belediye başkan adayları ile il ve ilçe başkanlarıyla ayrı ayrı toplantı yaptı. Destici toplantıya katılanlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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