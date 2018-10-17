Derik'te zeytin festivali sona erdi

MARDİN'in Derik ilçesinde Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına düzenlenen ve bir hafta süren Zeytin Festivali dünkü etkinliklerle sona erdi. Festivalin son gününde, devlet desteğiyle oluşturulan, 18 üreticiye ait 110 dönümlük alanda, zeytin fideleri dikilen bahçelerin açılışı yapıldı.

2016 yılında terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün hayata geçirmeyi çok istediği projelerden biri olan genç fidelerden oluşmuş yeni zeytin bahçeleri, bir hafta süren Zeytin Festivali'nin son gününde açıldı. Mardin Valisi Mustafa Yaman, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, CHP eski Milletvekili Prof. Dr. Aydın Ayaydın, GAP Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Açıkgöz, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ebru Sakar, Derik Belediyesi ile kardeş olan belediyelerden İstanbul Arnavutköy'ün Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, İstanbul ve İzmir'deki Derikliler derneklerinin başkanları, zeytin üreticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle saatlerinde ilçeden 4 kilometre uzaklıktaki 50 bin dekar üzerinde kurulu, 1 milyon 750 bin zeytin ağacının bulunduğu GAP zeytin bahçelerine gelen Vali Yaman, Kaymakam Kafkas, muhtarlar ve konuklar, zeytin üreticileri tarafından karşılandı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, her biri 7,5 dönümden oluşan 8 kapama zeytin bahçesinin açılışı törenle yapıldı. Daha sonra, Erzincan Belediyesi tarafından Cevizpınar Mahallesi'nde çocuklar için yaptırılan 'Can Kardeş Parkı' ve devlet desteği ile yaptırılan zeytinyağı atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.

Törende konuşan Vali Yaman, 2 yıldan beri Harran ve Artuklu üniversiteleri, GAP İdaresi ve DİKKA ile Derik zeytini popülasyonunu artırmaya yönelik ortak çalışma yaptıklarını belirterek, "Bu çalışmalar, bilimsel olarak Harran Üniversitemizde akademik olarak zaten çalışılıyor. Biz de Büyükşehir olarak bu kapama bahçelerine hem altyapıda hem de su konusunda destek oluyoruz ve diğer konularda destek olmaya devam edeceğiz inşallah. Kaymakamımız önderliğinde gördüğünüz gibi kapama bahçelerimiz de artıyor, alan sayımız da artıyor. Zaman gelecek, bu gördüğünüz bütün arazide elbette sulu tarım yapılacak. Aşağıda Mezopotamya Ovası ama yukarı kısımları, inşallah meyve bahçeleri ve zeytin bahçeleri tekrar eski güzel günlerine dönecek" dedi.

Kaymakam Kafkas da yaptığı konuşmada, "Şehit Muhammet Fatih Safitürk'ü rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Sayın Valimiz Mustafa Yaman Bey'in öncülüğünde bütün kamu, kurum ve kuruluşlarımızla Şehit Kaymakamımızın projelerini tamamlama ve geliştirme gayreti içerisinde olduk. Erzincan ve Arnavutköy kardeş belediyelerimizin varlığı gücümüze daha güç kattı. 2 yıldan daha az bir sürede 220 kilometre yol yapıldı. 14 mahallede toplam 110 bin metrekare parke yapıldı, 180 metrekare parke yapılıyor. 55 mahallemizde çocuk parkı yapıldı, 24 mahallemizde bu yıl içerisinde yapılacak inşallah. Bu yıl sonunda çocuk parkı olmayan mahallemiz kalmayacak. 28 okulumuzun tadilatı yapıldı, okul bahçelerine 25 tane voleybol ve basketbol sahaları yapıldı. 9 taziye evi yapıldı, 9 tane de yapımı devam ediyor. Elektriklerimiz yer altına alınıyor. Söz konusu yatırımların yapılmasında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey olmak üzere, Sayın Meclis Başkanımız Binali Yıldırım Bey'e, Bakanlar Kurulumuz ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Bey'e teşekkürlerimizi sunuyorum" diye konuştu.

Festival, açılış töreninin ardından geç saatlere kadar devam eden konserlerle sona erdi.



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