Derik'te erken zeytin hasadı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), () - MARDİN'in Derik ilçesinde, kimyasal gübre ve ilaç kullanılmadan yetiştirilen zeytinin hasadına, kuraklık ve susuzluk nedeniyle 10 gün erken başlandı.

Derik'in sembolü haline gelen ve ilçe sakinlerinin en önemli geçim kaynağı olan zeytin, susuzluk ve kuraklık nedeniyle 10 gün erken toplanmaya başlandı. Çiftçiler, sabahın ilk ışıklarıyla başladığı zeytin hasadını akşam hava kararana kadar sürdürüyor. İlçenin kırsal alanında yetiştirilen Ğilğali, Zoncuk, Güleki, Kejik, Belloti, Ğurseki, Melkebazi, Melebeli, Mavi ve Ağliş türlerindeki zeytinler, büyük zahmetle toplanıyor. Bu yıl zeytin hasadına erken başladıklarını belirten üretici Veysi Benk (30), geçen sene zeytin olmadığını ve sadece 100 kilogram topladıklarını söyledi. Benk, "Bu sene 1 ton zeytin bekliyoruz. Gab zeytinidir. Bölgedeki zeytin bizim zeytinimizdir. Dünyada da en iyi zeytin Derik Gab zeytinidir, diyebilirim. Bu zeytinlerimizin 10 tane çeşidi var. En iyisi Ğılğali. Geçen sene ölçeğini 250 liraya satıyorduk, bu sene 350 liraya satmayı planlıyoruz. Sabah 07.00'de işbaşı yapıyoruz bahçede, akşam 06.30 gibi ancak çıkabiliyoruz. Bu yıl erken toplamak zorunda kaldık. Geçen seneye göre 10 gün önce hasada başladık. Su yoktur, diye biz erken başladık. Su olsaydı 10 gün daha beklerdik. Şu anda erken başlamış bir durumdayız" dedi.

'SUSUZLUK NEDENİYLE BU SENE ZARAR EDİYORUZ'

​Zeytin bahçesi sahibi, üniversiteli Baran Yükler (24) de öğrenci olmasına rağmen zeytin hasadına katıldığını belirterek, "Yapacak bir iş yok. İşimiz zeytinciliktir zaten zeytin işini yapıyoruz. Beklentilerimizi karşılamıyor, çok az kazanıyoruz. Bir sene var, bir sene yok. Bu sene var ama su olmadığı için daha tam gelişmemiş olarak topluyoruz. Susuzluktan dolayı bu sene zarar ediyoruz. Diğer senelere göre bu sene iyidir. Su sorunu var, en büyük sorun sudur. Zeytinin en meşhur olduğu yer zaten Derik'tir. İlk olarak tarihçesine baktığımız zaman Derik'te zeytin bulunmuş, keşfedilmiştir. Zeytinin Derik'te 10 çeşidi vardır. Buna göre de fiyatları değişiyor. En pahalısı Ğılğali zeytinidir, kilosu 15 liradır. Fiyatları çeşitlerine göre değişiyor. Derik'te fabrika olmadığı için millet zeytinlerini değerlendiremiyor, sadece çevreye satıyor. Zeytinyağı olarak kullanılıyor. Burada bir fabrika olsa zeytinler daha iyi değerlendirilir, daha iyi kar bırakılır" diye konuştu.

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