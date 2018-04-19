Serhan TÜRK/İSTANBUL,()-OLAYLAR nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş maçında tribünde yer alan 20'den fazla taraftar gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre; gözaltına alınanlar arasında teknik direktör Şenol Güneş ve futbolculara madde atanlar da yer alıyor.
Derbide 20'den fazla gözaltı
Serhan TÜRK/İSTANBUL,()-OLAYLAR nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş maçında tribünde yer alan 20'den fazla taraftar gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre; gözaltına alınanlar arasında teknik direktör Şenol Güneş ve futbolculara...
Serhan TÜRK/İSTANBUL,()-OLAYLAR nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş maçında tribünde yer alan 20'den fazla taraftar gözaltına alındı.
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