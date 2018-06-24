Depremzede yörük kadınları yöresel kıyafetleriyle oy kullandı (2)- Yeniden

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesindeki deprem bölgesi Yukarıköy Köyü'nde yaşayan yörük kadınları, renkli kıyafetleri ile sandık başına gitti.

Çanakkale'de 6 Şubat 2017 tarihinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde en büyük hasarı alan Ayvacık ilçesine bağlı Yukarıköy'de çok sayıda ev yıkılarak oturulmaz hale geldi. Depremin ardından kurulan konteyner kentte yaşamını sürdüren Yukarıköy sakinleri, seçimde ilginç kıyafetleri ile dikkaki çekti. Yukarıköy'de konteyner okuldaki 2 sandıkta toplam 521 oy kullandı. Renkli kıyafetleriyle sandık başına gelerek oy kullanan Yörük kadınları, seçimin en renkli seçmenlerinden oldu. Kimi kadınların sırtlarına bağladıkları çocuklarıyla oy kullanması dikkat çekti.



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