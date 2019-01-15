Denizli'de eğitime kar engeli

Ramazan ÇETİN-Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'de kar yağışı nedeniyle Valilik, 10 ilçede eğitime yarın için 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Yoğun kar yağışı ulaşımda da aksakmalara neden oldu.

Denizli'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezinde ve ilçelerde etkili oldu. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi. Denizli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Serinhisar, Güney, Bekilli, Çal, Çivril, Baklan, Babadağ ve Buldan ilçelerinin tamamında okullarda yarın için 1 gün süreyle eğitime ara verildi. Pamukkale ilçesinde ise, Gözler, Güzelpınar, Uzunpınar, Akdere, Belenardıç ve Cankurtaran mahallelerinde, Honaz ilçesinde Akbaş ve Karaçay mahallelerindeki taşımalı sistemle eğitim gören okulların yarın tatil edildiği açıklandı.

ULAŞIM GÜÇLÜKLE SAĞLANIYOR

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda da aksaklıklar yaşanıyor. Denizli- Antalya Karayolu'nda yoğun kar yağışından sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Araçların yolda kalması nedeniyle, Cankurtaran Mevkii'nde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Öte yandan Denizli'yi Aydın'a bağlan karayolu hariç, Muğla, Antalya, Manisa, Afyonkarahisar yollarında ulaşım güçlükle sağlandığı belirlendi. Etkili olan kar yağışı nedeniyle kar lastiği bulunmayan araçlar yolda kaldı. Karayollarında ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmezken, yolda kalan araçlar çekiciler ile kaldırılıyor. Karayolları ve belediye ekipleri, karla kaplanan yollarda tuzlama ve kar kürüme çalışmaları yapıyor.

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