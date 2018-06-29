Denize sıfır oba ve çardaklarda yazı geçiriyorlar

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'nın Aksu ilçesindeki Kumköy sahili, yazın çok sayıda oba ve çardakla renkleniyor. Bir mahalle nüfusunu aşan sahilde vatandaşlar doğal hayat yaşıyor.

Antalya'da 5 yıldızlı otellerin yoğun bulunduğu bölgenin hemen yanında yer alan Kumköy Mahallesi'nde denize sıfır oba ve çardaklar dikkati çekiyor. Aksu ve Serik ilçelerinden gelen onlarca kişi, serinlemek amacıyla sahilde kendi çabalarıyla yaptıkları derme çatma yerlerde yaz mevsimini geçiriyor. Yaşlılar, kadınlar ve çocuklar günün 24 saatini burada geçirirken, işi olanlar gündüz saatlerinde ayrılıp akşam yeniden dönüyor. 500'ün üzerinde ailenin yaşadığı tahmin edildiği sahilde vatandaşlar, elektrik ihtiyaçlarını araçlarından ve son dönem güneş panellerinden karşılıyor. Son yıllarda bölge halkı dışında büyük şehirlerden de bu yaşam biçimine katılım gözleniyor.

MAHALLEDEKİ HANE SAYISINDAN DAHA FAZLA

Kumköy Mahalle Muhtarı Hüseyin Oruç, buradaki dönemlik yaşamın tarihinin çok eskiye dayandığını söyledi. Sahilde 5 yıldızlı otellerin yoğunluğu nedeniyle sadece bu bölgenin boş kaldığını belirten Oruç, “Halk yazın gelip burada oba ve çardak kuruyor. Kış gelince oba ve barakalar geri gidiyor. Yaylası olan yaylaya gidiyor imkanı olmayan buraya geliyor. Farklı şehirlerden de son dönem gelmeye başladılar. Köyümdeki haneden daha fazla oba var. Köyümün hanesi 500'den fazla. İki boğazın arası doldu diyebiliriz" dedi.

'KÖY YANIYOR, BURASI SERİN'

Römorkunun üstünü kapatarak yazı burada geçirenlerden İbrahim Köse (64), sıcak nedeniyle burada yaşadığını söyledi. Köse, “En az 2 ay kalıyorum. Su köyden geliyor. Elektriği arabadan alıyoruz. Ekonomik durumu iyi olan güneş panelleri kuruyor. Burası serin, köyün için yanıyor" dedi.

DOĞAL HAYAT

Eşi ve çocuklarıyla kurdukları çadırda yaşayanlardan Belgin Çakıcı (34), doğduğundan beri her yaz bu sahile geldiklerini kaydetti. Çakıcı, “Haziran başında geliyoruz. Okullar açılana kadar buradayız. Balığa çıkıyoruz. Çocuklar yaz tatilini burada geçiriyor. Otele verecek paramız da yok. Çocuklar denize girip güneşleriyor. Köyden su geliyor, elektriği de kablo ile araçtan alıyoruz" dedi. Ekin Su Çakıcı (7) burada yaşamaktan memnun olduğunu söyledi. 3 ay boyunca televizyon izlemediğini söyleyen Ekin Su, doğal hayat yaşadığını söyledi.

GECE SESSİZLİK HAKİM

Gece ise sahile genelde sessizlik ve serinlik hakim oluyor. Çardak ve obalarına çekilen vatandaşlar, televizyon olmadığı için radyo dinleyerek ve sohbet ederek zaman geçiriyor. Akşam olduğunda radyosunu elinden düşürmeyen Ahmet Gül (54), hazirandan okullar açılana kadar burada kaldıklarını kaydetti. Güne denize girerek başladıklarını belirten Gül, "Erkekler çalışıyorsa işlerine gider, kadınlar genelde burada kalır. Radyo sayesinde görüntüsüz her şeyden haberdar oluyoruz. Yan taraftaki otellerden turistler de bizi merak edip izlermiş" dedi.

'DİZİLER SEZON TATİLİNE GİRİNCE GELİYORUZ'

Kamile Gül (64) de sabah akşam denize girdiklerini, burada keyifli zaman geçirdiklerini söyledi. Obasına ziyarete gelen kız kardeşlerine köyden getirdiği sütten ikram eden Gül, "İzlediğimiz diziler sezon tatiline girince biz de sezonu açıyoruz. Eylül sonunda dizilerdeki tatil bitince biz de dönüyoruz" dedi.

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