Denize düşen helikopterin bir motorunda sorun çıkmadı

Gökhan ARTAN - İSTANBUL ()-İSTANBUL Maltepe’de Eylül ayında iş insanı Halil Ünver’in hayatını kaybettiği Bell 430 tipi helikopter kazasında iki motordan birinde sorun olmadığı araştırmalar sonucu belirlendi.

Kanada üretimli Bell 430 tipi helikopterin diğer motorundaki ECU verileri ise sudan etkilenmesi nedeniyle indirilemedi.Bu nedenle de ünite Rolls Royce’a gönderildi. Bu motorda sorun olup olmadığı araştırılıyor. Helikopterdeki uyarıları kaydeden Entegre Cihaz Görüntüleme Sistemi de incelenmesi adına Kanada’ya gönderildi.

TASARIMINDAN DOLAYI FDR YOK

Helikopterin tasarımından dolayı uçuş verilerini kaydeden FDR (Flight Data Recorder) bulunmazken kokpitteki konuşmaları alan CVR (Cockpit Voice Recorder) ise Paris’teki Fransa Kaza Araştırma Kurulu’na (BEA) gönderildi. Bostancı iskelesinin açıklarına 6 Eylül’de düşen TC-HYU kuyruk tescilli Bell 430 tipi helikopterde iş insanı Halil Ünver hayatını kaybederken, helikopter pilotu İsmet Özgür ise yaralanmıştı.