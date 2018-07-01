KOCAELİ'nin Kandıra ilçesi Kumcağız sahilinde denizde çıkan hortum, sahildeki vatandaşları korkuttu.
Kandıra ilçesindeki Kumcağız sahilinde sabah saatlerinde denizde hortum oluştu. Karadan yaklaşık 150 metre uzaklıkta meydana gelen hortum, sahilde bulunan vatandaşları korkuttu. Bir süre denizin üzerinde görülen hortum, karaya ulaşmadan kayboldu. Hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
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Denizde çıkan hortum, sahildeki vatandaşları korkuttu
KOCAELİ'nin Kandıra ilçesi Kumcağız sahilinde denizde çıkan hortum, sahildeki vatandaşları korkuttu. Kandıra ilçesindeki Kumcağız sahilinde sabah saatlerinde denizde hortum oluştu. Karadan yaklaşık 150 metre uzaklıkta meydana gelen hortum,...
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