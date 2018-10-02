Denizde çıkan hortum, plajdaki şemsiye ve şezlongları uçurdu

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), () - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde denizde başlayan hortum sahildeki kadar ulaştı. Plajdaki şemsiye ve şezlongları uçuran hortum daha sonra kayboldu.

Kaş ilçesi yarımada açıklarında dün öğleden sonra şiddetli rüzgar nedeniyle hortum oluştu. Kıyıdan yaklaşık 1.5- 2 kilometre açıkta ortaya çıkan hortum, denizdeki bir tekneyi yakından geçip kıyıya doğru yöneldi. İnceboğaz mevkisindeki bir plaja kadar ulaşan hortum buradaki malzemeleri, şemsiye ve şezlongları havaya uçurdu. Hortum daha sonra yön değiştirip gözden kayboldu.

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