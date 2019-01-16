Denizde caretta caretta seferberliği

BODRUM'da rahatsızlandığı anlaşılan caretta caretta türü bir deniz kaplumbağası için ekipler seferber oldu.

Belediye işçisi Oktay Bilik bu sabah, Gümbet Koyu'nda, denizde hareketsiz halde duran caretta caretta türü deniz kaplumbağasını görünce durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği gönüllüleri, kıyıya yakın olan deniz kaplumbağasını sahile çıkardı. Hareketsiz olmasına rağmen hayatta olan caretta caretta, gönüllüler gözetiminde, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) tedavi edilmek üzere AKUT ekibine teslim edildi. Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği Başkanı Cenk Ayata, caretta caretta'nın sağlığına kavuşması için herkesin seferber olduğunu söyledi. DEKAMER'e getirilen deniz kaplumbağası tedaviye alınırken, neden rahatsızlandığının belirlenmesine çalıştığı belirtildi.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×