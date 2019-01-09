Deniz ulaşımına fırtına engeli

İstanbul Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti. Şehit Hatları'nın iptal seferleri şöyle: -06.55 Bostancı-Karaköy -07.45 Karaköy-Bostancı -08.00 Ortaköy-Üsküdar -08.00...

Deniz ulaşımına fırtına engeli

İstanbul
Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti.
Şehit Hatları'nın iptal seferleri şöyle:
-06.55 Bostancı-Karaköy
-07.45 Karaköy-Bostancı
-08.00 Ortaköy-Üsküdar
-08.00 Üsküdar-Ortaköy 
-07.50 Kadıköy-Sarıyer 

İDO'nun iptal edilen seferleri:
-08.50 Bostancı-Beşiktaş 
-08.45 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı
-08.10 Beşiktaş-Bostancı 
-18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma 
-09.51 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

BUDO'nun iptal seferleri:
-07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
-08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 
-09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
-09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 
-10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
-11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 
-11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 
-12.55  Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 

YORUM EKLE
Gönder