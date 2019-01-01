Deniz Kuvvetleri'nin caydırıcı gücü TCG Yavuz Fırkateyni'nde yeni yıl nöbeti

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli güçlerinden biri olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Yavuz Fırkateyni'nde bahriyeliler, yeni yılı görevlerinin başında karşıladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Karadeniz Bölge Komutanlığı'nda bulunan TCG Yavuz Fırkateyni'ndeki askerler, 2018'in son gününü elleri tetikte, görev yerlerinde geçirdi. TCG Yavuz Fırkateyni komutanı, yeni yılı birlikte karşıladığı bahriyelilere konuşma yaptı. Yoğun ve yorucu geçen bir yılı geride bıraktıklarını ifade eden gemi komutanı, "Milletimizin hak ve menfaatleri amacıyla bulunduğumuz bu rotasyon sürecinde ailelerimizden ve sevdiklerimizden uzakta yeni yılı karşılıyoruz. Yeni yılın ailemize, sevdiklerimize ve kendimize sağlık mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum. Yeni yılda da bu yılki gibi yoğun faaliyette olacağımızı ve bunu da vatanımızın ve milletimizin birliği için yapacağımızı, bu görevleri yaparken de bütün fedakârlığı göstereceğinize inanıyorum" dedi.

Askerler de görev dışındaki zamanlarda ailelerini arayarak yeni yıllarını kutladı. Muhabere elektronik astsubayı, doğum günü olan kızıyla cep telefonundan görüntülü konuştu. Duygu dolu anların yaşandığı görüşmede 6 yaşındaki kız çocuğu, doğum günü pastasını babasıyla görüntülü konuşurken kesti. Kızının doğum gününü dönüşte kutlayacaklarını söyleyen astsubay, eşinin cep telefonuyla arayarak kendisine sürpriz yaptığını söyledi.

24 SAAT GÖREV BAŞINDALAR

Seyir elektronik astsubayı da TCG Yavuz Fırkateyni'nde görev yapmaktan onur ve mutluluk duyduğunu söyledi. Gemide aile gibi olduklarını anlatan astsubay, şöyle dedi:

"Bizim için yeni yılın sonu günü diğer günlerden farksız ve görevimizin başındayız. Komutanımız yeni yılımızı kutladı. Biz gururluyuz. Vatanımızın, milletimizin bize verdiği görev var ve biz onu yerine getiriyoruz. Egemenlik haklarımızı korumak adına görevimizi yapmaya devam ediyoruz. Küçük bir kartalım var benim. Ondan uzaktayım ama burada da ailemle beraberim. Gemicilik aile olarak yapılacak bir iş. Aile olmadan becerebilecek bir meslek değil. Gemideki herkes ailenin bir parçası. O yüzden ailemizden uzakta değiliz aslında. İç içe, birlikteyiz."

'BİZE BU GÖREVİ YAPTIRAN VATAN SEVGİSİ'

Muhabere subayı da görevlerini yaparken en önemli inançlarının vatan sevgisi olduğunu ifade etti. Önemli bir görev icra ettiklerini belirten muhabere subayı, "Yılbaşını ailemizden uzakta geçiriyoruz. Bunu size söylerken ailem ve çocuğum gözlerimin önünden bile geçiyor ama şunu farkında olmamız lazım; Üç tarafı denizlerle çevrili olan bir ülkede yaşıyoruz. Denizlerimizde milli menfaatlerimizi korumamız gerekiyor. Biz de Karadeniz uyum harekatını icra ederken milli menfaatleri korumamız, sancak varlık göstermemiz hem de terörizmle mücadele kapsamında yasa dışı göçün önlenmesiyle ilgili burada faaliyetleri icra ediyoruz. Burada bize bu görevi yaptıran tamamen vatan sevgisi" diye konuştu.

TCG Yavuz Fırkateyni'nde 4 yıldan beri görevli sözleşmeli er ise "2019 yılına komutanlarımız ve silah arkadaşlarımla birlikte mutlu bir şekilde gireceğiz. Evimizden ve ailemizden uzaktayız. Biraz buruk sevinç var ama ikinci ailem olan TCG Yavuz'da yeni yıla gireceğim. Buran tüm Türk halkının mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmesini dilerim" ifadelerini kullandı.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×