Demre'de ağaçlar çiçek açtı

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), () - ANTALYA'nın Demre ilçesinde iki gündür etkili olan sıcak havada bazı ağaçlar çiçek açtı.

Son haftalarda olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Demre'de iki gündür hava sıcaklığı yükseldi. 18-20 dereceyi bulan sıcak hava dolayısıyla baharı andıran görüntüler oluştu. İlçe merkezindeki Geken mevkisinde bir badem ağacı, yabani badem olarak bilinen azgan ağaçları, papatyalar, çiğdemler rengarenk çiçek açtı. Bal arıları da açan çiçeklere kondu. İlçede bir elma ağacı da meyve verdi.

Üretici Alim Sarıca, "Gördüğünüz gibi ağaçlarımız kışın ortasında çiçek açtı. Arılar polen topluyor, doğal bal. Kışın ortasında" dedi.

Şenruh Acar, "Demre'de doğdum, büyüdüm. Bugüne kadar bu bademlerin böyle çiçek açtığını görmemiştim. Bunların kötü hava şartlarında yok olacağını biliyorum. Fakat güzel bir olay" diye konuştu.

Halil Avcu da şöyle dedi:

"Bölgemizde felaketler oldu. Fırtınadan, hortumdan dolayı çiftçilerimiz çok büyük zarar gördü. İki gündür güneş açtı. Güzel bir hava var Demre'de. Badem ağaçlarının bu mevsimde çiçek açtığını çok görmüyoruz. Az rastlanan bir olay. Kırlarımız yeşillendi. Demre çok güzel bir yer."

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