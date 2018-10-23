Dehşeti yaşayanlar o anları anlattı

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, () KADIKÖY'de cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişi, dün akşam saatlerinde önüne gelen kişileri rast gele bıçaklamış 4'ü ağır 11 kişi yaralanmıştı. Dehşeti yaşayan mahalle sakinleri ve olayın başladığı kasap dükkanı çalışanı o anları anlattı.

“Dün akşam saat 19.00- 20.00 sıralarında yıllar önce burada çalışan uyuşturucu bağımlısı Ali Kardaş, dükkâna gelmiş büyük ihtimalle lavaboya girmişti. Ben de tam bilmiyorum. Arkadaş çağırdığı için 5 dakikalığına markete gitmiştim" diyen Kasap dükkânında çalışan Doğan Özmen, şunları söyledi:

"Dükkâna geldiğimde polisler buradaydı. İçerisi kan gölüydü. Dondum, şok oldum ne oldu derken baktım patronlarım bıçaklanmış. Hemen motorla hızlı bir şekilde Acıbadem Hastanesi’ne gittim. Ahmet abimin durumu iyiydi. Karaciğerinden bıçaklanmıştı. Bana dedi ki 'Git sen dükkânla ilgilen'. Dükkana geldiğimde polisler inceleme yapıyorlardı. İncelemeden sonra 'Tamam dükkanı toparlayabilirsin' dediler. Mehmet abinin durumu kötü kalp kapağı yırtılmış. Boğazından darbe almış. İki ayrı bölgesinden de bıçak darbesi almış. Buradaki bayan arkadaşın da boğazından girmiş. Şah damarı kesilmiş. Durumları ciddi. Büyük ihtimalle bıçağı buradan aldı çünkü, dün bıçaklara baktığımda bıçaklardan 2 tanesinin eksik olduğunu gördüm. Buraya büyük ihtimalle sigara istemek için gelmiş. Çünkü nadiren bir iki ayda bir buraya gelirdi. Sigara isterdi sigara verirdik. Giderdi. Tekin bir insan değil.”

Mahalle sakinlerinden Aysel Kızılgül ise “ Çok korktuk akşam benim whatsapp grubum var oradan haber aldım. Saat 8,5 - 9 gibi beyaz eşofmanlı bir bey bıçakla yaralaya yaralaya gidiyordu diye duydum. 'Filiz Et’in iki elemanı ve bir kız bıçaklandı' diye. Kaçarak gittiğini ve sonra yakalandığını duydum. Ve rahatladım yakalandığını duyunca” dedi.

Mahalle sakinlerinden bir kadın da “ Dün akşam babam aradı. Burada bazı olayların olduğunu söyledi. Dışarı çıkmamam gerektiğini söyledi. O yüzden biz de korktuk panikle ben de ne olduğunu bilmiyorum” diye konuştu.

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