Değişen müşteri ihtiyacını anlayabilen kurumlar başarılı oluyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Yüksek Lisans Programı, 'Kurumsal İletişimde Gelecek Vizyonu' etkinliğine ev sahipliği yaptı. Sektörün geleceğinin ele alındığı etkinlikte, değişen müşteri ihtiyacını anlayabilen kurumların başarıyı yakaladığı, şirketlerin kârlılıktan çok topluma sağladıkları faydalarla öne çıktıkları belirtildi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Yüksek Lisans Programı’nın düzenlediği 'Kurumsal İletişimde Gelecek Vizyonu' etkinliği akademisyenler ve sektörün önde gelen profesyonellerin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte sektörde öngörülen değişimlerin yanı sıra sektörün mevcut durumu da değerlendirildi.

Dijitalleşmeyle birlikte hızla değişen insan – teknoloji ilişkisinin halkla ilişkiler sektöründeki yansımalarına vurgu yapan BİLGİ Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Yüksek Lisans Programı Direktörü Dr. Öğretim Üyesi Vehbi Görgülü, “Kurumsal iletişim alanında oluşan boşluğu Türkiye’de faaliyet gösteren kurumlar, alanda çalışan STK’lar ve akademi olarak birlikte çalışarak doldurmalıyız” dedi.

KURUMLAR TOPLUMA SAĞLADIKLARI FAYDA ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLİYOR

'Kurumsal İletişimde Gelecek Vizyonu' başlıklı bir sunum yapan BİLGİ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Barika Göncü Türkiye’de halkla ilişkiler bağlamında çok önemli adımlar atıldığına ve ciddi bir bilgi birikiminin oluştuğuna dikkat çekti.

Göncü, “Odak noktası olarak çalışan-işveren ilişkilerini ele alan Edelman Güven Barometresi sonuçlarına baktığımızda kurumlar, çalışanların kendileri ve dünya için önemli addettikleri sorunların çözümünde karar mercii olarak görülüyor. Kurum yöneticilerininse bu açıdan liderlik potansiyeline sahip olmaları ve ‘güvenilir patikalar sunmaları’ isteniyor” diye konuştu.

Göncü, kurumların kâr etmelerinden ziyade topluma nasıl katkı sağladığı ile değerlendirildiğine dikkat çekti.

KURUMLARIN 3 ANA SORUNU

Vodafone Türkiye Pazarlama Kıdemli Müdür Yardımcısı Selim Kayhan yaptığı sunumda kurumların 3 ana sorununa dikkat çekti.

Kayhan, “Kurumlar için en önemli nokta müşterilerin sürekli değişen ihtiyaçları. Günümüzde en büyük yetki ve güç müşterilerin elinde. Bu nedenle biz de markalar olarak bu ihtiyaçları çok hızlı yakalayarak kurumsal süreçlere adapte edebilmeliyiz” dedi.

Kurumları yavaşlatan diğer iki ana sorunu ise bireylerin hedeflerinin kurumun hedeflerinin önüne geçmesi ve onay süreçlerinin uzun ve zorlayıcı olması olarak sıraladı.

UBS İsviçre Varlık Yöneticisi Aydil Özer dijitalleşmenin kurumsal iletişim alanında yarattığı en büyük zorluğun, profesyonellerin müşteriden her daim bir adım önde olması gerekliliği olduğunu belirtti.

Merlin Entertainments Grup İnsan Kaynakları Müdürü Gül Bulem Yılmaz, 'İK Perspektifinden Kurumsal İletişimin Dönüşüm Süreci' başlıklı sunumunda, dijitalleşmenin getirdiği şeffaflığa ve kurumların milenyum neslinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hareket etmesi gerekliliğine vurgu yaptı.

Canpa Holding Kurumsal İletişim Yöneticisi Melike Özcan ise bireylerin kurumlara aidiyet duygularının geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Bu sürecin de samimi bir çalışma ortamından ve kurumların bireylere sürekli kendini geliştirme imkanı sağlamasından geçtiğini vurguladı.