Değişen akademik takvime üniversite öğrencilerinden tepki

Enver Fatih TIKIR/BURSA, ()- BURSA Uludağ Üniversitesi’nde dönem sonunda akademik takvimde yapılan değişikliklere öğrenciler tepki gösterdi. Final ile bütünleme sınavlarının 1 gün arayla yapılacak olmasına tepki gösteren Öğrenci Konseyi Başkanı Mücahit Mert, "Dersi geçemeyecek olan öğrenciler nasıl bir günde sınava hazırlanacak?" dedi.

Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü’nde toplanan öğrenciler adına açıklamayı Öğrenci Konseyi Başkanı Mücahit Mert yaptı. Mert, yaptığı açıklamada dönem sonunda akademik takvimde yapılan değişikliklere tepki gösterdi. Final sonuçlarının açıklanmasıyla ve bütünleme sınavları arasında bir gün olduğunu dile getiren Mert, "Dersi geçemeyecek olan öğrenciler nasıl bir günde sınava hazırlanacak? Daha uygun olsun diye uçak biletlerini önden alan öğrenciler son anda değiştirilen akademik takvim nedeniyle maddi sıkıntı yaşayacak. Yeni akademik takvim ile güz döneminde bir buçuk ayda yapılan vizeler bahar döneminde sadece bir haftada yapılmak isteniyor. Bir buçuk ayda açıklanamayan sınavlar bir haftada adaletli bir şekilde nasıl açıklanacak? Bu öğrenciler çalışma zamanı nasıl yaratabilir?" dedi.

"ÖĞRENCİNİN AKLIYLA ALAY ETMEKTİR"

Üniversite yönetimine konuyla alakalı pek çok kez dilekçe verdiklerini dile getiren Mert, "Arkadaşlarımızdan yüzlerce dilekçe topladık ve bunları rektörlüğe teslim ettik. Üniversite Rektörlüğümüz yine tek bir dilekçeyle bu talepleri reddetti. Vize sınavları ders işlenen zaman aralığında yapıldı ve bu süreç bir buçuk ay üzerine yayıldı. Ciddi manada şaka gibi. Bu olay öğrencinin aklıyla alay etmektir. Uludağ Üniversitesi’nde vize ile final sınavları arası 2 haftadır. Bir öğretim görevlisinin 3 bin tane öğrencisi varsa 3 bin sınav kağıdını okuyacak ve 2 gün içerisinde sisteme girecek. Bu öğrenciler arasından sınavı geçemeyecek olan varsa bir gün sonra bütünleme sınavına girecek. Üniversite yönetimi, ‘Sizler üst düzey bilgi sahibisiniz. Hepiniz birer bilim insanısınız. 12 saatte çok rahat bir şekilde bu dersleri geçebilirsiniz’ diyor. Bizlerin bilgi düzeyini bu kadar yüksek gördükleri için kendilerine teşekkür ediyoruz" eleştirisinde bulundu.

TADİLAT OLAN SINIFTA SINAV

Vize zamanı okulda tadilat çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Mert, "Makine mühendisliği okuyan arkadaşlarımızın sınav olduğu sınıfta aynı anda tesisat çalışması yapılıyor. Öksürük sesinden dolayı bile kafası karışan öğrenciler tesisat tamiri yapılırken vizeye girmek zorunda bırakılıyor" diye konuştu.



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