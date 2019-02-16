Dedesinin İstiklal Madalyası'nı 99 yıl sonra alıp, mezarına götürdü

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde gazeteci-yazar İbrahim Tığ, dedesi gazi Kamil Tığ'a ait İstiklal Madalyası'nı 15 yıl süren mahkeme sürecinin ardından almanın mutluluğunu yaşıyor. İstiklal Madalyası'nı, dedesinin mezarına götüren İbrahim Tığ, "En büyük gururumuzu yaşıyoruz" dedi.

Devrek ilçesinde yerel gazete sahibi ve yazar İbrahim Tığ, 20 yaşındayken askere giden ve 13 yıl 11 ay 6 gün er olarak görev yapan ve 1945 yılında 56 yaşındayken hayatını kaybeden dedesi Kamil Tığ'ın İstiklal Madalyası'nı alabilmek için 15 yıl önce babasıyla mücadele başlattı. 9 yıl önce babasını kaybeden İbrahim Tığ, 5 yıl önce ilk olarak dedesinin Çanakkale Savaşı'na da katıldığını, Kurtuluş Savaşı sırasında aldığı 'gazilik' unvanını belgeledi. İbrahim Tığ, İstiklal Madalyası'nı alabilmek için Ankara İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Dedesinin gazi, kendisinin de mirasçısı olduğunu kanıtlayan tüm belgeleri toparlayarak Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na gönderdi. Yapılan incelemer sonucunda, İbrahim Tığ'ın, Kurtuluş Savaşı gazisi, 17'nci Tümen Nakliye Taburu askeri Kamil Tığ'ın torunu olduğu ve İstiklal Madalyası'nın da en kısa sürede kendisine gönderileceği ifade edildi.

ASKERLİK ŞUBESİNDEN DEDESİNİN MADALYASINI ALDI

Devrek Askerlik Şubesi Başkanlığı'ndan aranan İbrahim Tığ'a yıllardır beklediği haber dün geldi. Annesi Hatice Tığ (73) ile birlikte askerlik şubesine giden İbrahim Tığ, Türk bayrağı önünde milli mücadelede hizmet eden dedesi gazi Kamil Tığ'ın İstiklal Madalyası'nı 99 yıl sonra Devrek Askerlik Şubesi Başkanı Astsubay Batıkan Alkan'dan aldı. Astubay Alkan'ın göğsüne taktığı madalyayı görünce duygulanan İbrahim Tığ, "Dedem Kamil Tığ aralıksız 13 yıl 11 ay 6 gün askerde savaşmış. Bu ülkenin kurtarılmasında görev alan bir asker. Onun torunu olmaktan ben de son derece mutluyum" dedi.

Astsubay Alkan da, İstiklal Madalyası'nı kahraman bir gazinin torununa takdim etmekten mutluluk duyduğunu söyleyerek, "Dedenizin kayıtları bulundu. Çok şükür bu şekilde sonuçlandırdık. Biz de çok mutlu olduk sizin adınıza. Tebrik ediyorum. Bu gururu taşıyor olabilmeniz bizim için çok büyük mutluluk vesilesi. İnşallah sizden çocuklarınıza, torunlarınıza güzel bir miras olur. Anlamı, maneviyatı çok büyük bir madalya dedi" diye konuştu.

MADALYAYI DEDESİNE GÖTÜRDÜ

İbrahim Tığ, ardından halası Dursun Gedik (94) ile birlikte dedesi Kamil Tığ'ın mezarını ziyaret ederek İstiklal Madalyası'nı götürdü. Madalyayı dedesinin mezar taşına koyan İbrahim Tığ ve Dursun Gedik duygu dolu anlar yaşadı. Dedesinin ellerinde bir fotoğrafı bile olmadığını söyleyen İbrahim Tığ, duygularını şöyle anlattı:

"Aslında dedeme 1932 yılında İstiklal Madalyası vesikası gönderilmiş. Ancak dedem okuma-yazma bilmediği için vesikanın gelmesine rağmen madalyasına almaya gitmemiş. Hiçbir yere başvurmamış. Vesikayı sandığa kaldırmışlar. Aradan geçen 99 yıl sonra bu madalyayı almamız bize ayrıca anlam kattı. Babam öleli 9 yıl oldu. Rahmetli babam, babasının gazi olduğunu çok iyi biliyordu. Madalyasını almak çok istemişti fakat mevcut yasalar buna elvermedi. Yasalarla boğuştu. Babamı kaybettikten sonra ben bunu takip etmeye devam ettim. Yargı süreci 5 yıl sürdü. Sonuçta biz haklı çıktık. Dedemiz gerçekten bir gazi. Bu madalyayı da bugün askerlik şubesi başkanlığında bize takdim ettiler. En büyük gururumuzu yaşıyoruz. Bunun bir ölçütü yok. Bu bambaşka bir şey. Bunun ekonomik ölçüsü de yok. Bugün halamla, akrabalarımla dedemi yaşadık. Edebiyatçı ve yazar olarak birçok ödül aldım ama bu benim için en büyük ödül oldu."

94 YAŞINDAKİ KIZI MADALYAYI GÖRÜNCE DUYGULANDI

Askerden geldikten sonra evlenen ve köyde çiftçilik yapan Kamil Tığ'ın 6 çocuğundan hayatta olan tek kızı Dursun Gedik de madalyayı gördüğünde duygulandığını anlatarak, "Biz o öldüğünde çocuktuk. Çok savaşmış babam. Çok mutlu olduk. Kardeşim çok uğraştı ama alamadı. İbrahim sonunda başardı" dedi. Torunu Makbule Tığ (74) ise, "Dedem 13 yıl savaşta kalmış. Dedemi görmüş kadar olduk. Çok büyük mutluluk bizim için. Torunlarımıza güzel bir miras bırakacağız" diye konuştu.

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