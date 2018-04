DEDAŞ'tan tatil ve 60 bin lira ödüllü kaçak elektrik slogan yarışması

DİCLE Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin (DEDAŞ) lise öğrencilerine yönelik kaçak elektrik ve israfa karşı en iyi mesaj ve afiş tasarımı yarışmasında birinci seçilecek ögrenci ailesiyle birlikte tatile gönderilerek, eğitimi boyunca verilecek burslarla 60 bin lira ödül kazanacak.

DEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, kayıt dışı elektrik kullanımı ve israfa karşı gençlere söz hakkı vermek için başlatılan toplam 60 bin lira ödüllü yarışmaya başvuruların 30 Nisan 2018 Pazartesi günü sona ereceği bildirildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Şirketin, Enerji Verimliliği Haftası'nda duyurduğu ve liseli öğrencilerin katılımına açık olan yarışmada birinciye ailesiyle bir haftalık tatil ve lise eğitimi boyunca devam etmek üzere her yıl için 5 bin liralık burs, yine lise eğitimi boyunca devam etmek üzere ikinciye her yıl için 5 bin liralık, üçüncüye ise her yıl için 3 bin 500 liralık eğitim bursu verilecek. Yarışmada ödüle hak kazanarak ilk üçe girenlere verilecek toplam eğitim bursu, kazananların lisenin ilk sınıfında olmaları durumunda 55 bin lirayı bulacak, tatille birlikte toplam ödül tutarı 60 bin liraya yaklaşacak. Dicle Elektrik tarafından başlatılan 'Kaçak elektrik ve israfa karşı en iyi mesaj ve afiş tasarımı yarışmasına başvuranlar, kaçak elektrik kullanımına karşı kendi mesajını belirledikten sonra, mesaja uygun bir afiş tasarımını, başvuru belgesiyle birlikte doldurarak Dicle Elektrik'in ilan ettiği başvuru adreslerine gönderecek veya şirketin internet sitesi üzerinden dijital olarak yükleyebilecek. Söz konusu yarışmaya gençlerin katılımını desteklemek amacıyla şirketin hizmet verdiği iller olan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta, valiliklerin yanı sıra belediyeler ve milli eğitim müdürlükleri de duyuru desteği sağladı. Yarışma ile ilgili başvuru ve katılım koşullarına ilişkin detaylar Dicle Elektrik'e sosyal medya hesaplarının yanı sıra şirketin resmi web sitesi www.dicleelektrik.com.tr sayfasından paylaşılıyor."



