DEAŞ, Suriye'de kocaları ölen kadınları kontrol için 'Dullar Vakfı' kurmuş

INTERPOL tarafından kırmızı ve mavi bültenle aranırken, Bursa’da,Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM) ekiplerince yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi Fransız 3 kadının ifadeleri ortaya çıktı. Tutuklanarak, cezaevine konulan kadınların ifadelerinde, DEAŞ'ın, Suriye'de eşleri ölen kadınları kontrol altında tutmak için 'Dullar Vakfı' kurduğunu anlattıkları öğrenildiBursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyetlerde bulunan bir grup örgüt üyesinin, Bursa'da farklı adreslerde kaldığı yönünde ihbar aldı. Hemen harekete geçen ekipler, Bursa merkez ve ilçelerinde tespit edilen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda Interpol tarafından kırmızı ve mavi bültenler ile arandıkları tespit edilen Fransız uyruklu 3 kadının da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü kadın 5'i tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Bir şüpheliye ev hapsi verilirken 6'sı güvenliği tehdit ettiği gerekçesi ile sınır dışı edildi. .Kırmızı bültenle aranan Fransız kadınlardan H.D.Z. ifadesinde 3 çocuğuyla birlikte Bursa'ya kaçtığını anlattı. H.D.Z. örgüt içerisinde kadınlara yönelik yapılanları da tek tek ifade etti. Örgütün kadınları kontrol altında tutmak için çeşitli yollar denediğini kaydeden H.D.Z. ifadesinde, "DEAŞ'ın kurallarına göre, 3 çocuğu olan kadınlar bir eve yerleştiriliyor. Benim param vardı. Çocuklarımla birlikte kaçmak istedim. Bir kaçakçı ile anlaştım ama kandırıldım. Daha sonra DEAŞ tarafından Rakka'da 'Dullar Vakfı' kuruldu. Rejim askerleri gelince, vakfı, Meyadin'e taşıdılar. Ben de burada kaldım. Bu vakıfta internet vardı. İnternet üzerinden eşimin kardeşinin eşine ulaştım. Ondan güvenilir bir insan kaçakçısı bulmasını istedim. Buldu. Bu kişiye 6 bin 400 dolar vererek Türkiye'ye kaçtım" dedi.Mavi bültenle aranan M.B. isimli Fransız kadın da ifadesinde aynı vakıftan bahsederek, "DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren Suriyeli bir grubun 'Dullar Vakfı' kurduğunu duydum. Bunlar yardımdan çok kadınları kontrol altında tutmak için çalışan bir gruptu" dedi. Fransa'dan Suriye'ye nasıl gittiğini de anlatan M.B. ifadesinde örgütün Suriye'deki faaliyetlerini de aktardı.