DAÜ 12'nci Kumdan Heykel Festivali ve yarışması tamamlandı

GELENEKSEL olarak her yıl yapılan ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü ve DAÜ Tasarım Kulübü tarafından düzenlenen 'DAÜ Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması'nın 12'ncisi dün düzenlendi.

DAÜ Deniz Tesisleri’nde gerçekleşen festivale DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu, İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naciye Doratlı, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dinçyürek ile İç Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uğur Dağlı’nın yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) dört bir yanından yüzlerce katılımcı katıldı.

YARATICILIKLARINI SERGİLEDİLER

Etkinliğe ilgi duyan herkes gruplar oluşturarak katılım sağladı. Özellikle adadaki tüm üniversitelerde okuyan öğrencilerin katılımı ile daha da zenginleşen etkinlik, her yıl olduğu gibi bu yıl da Gazimağusa kentinin kumsallarına farklı bir heyecan getirdi. Kıbrıs'ın doğal güzelliklerinden faydalanarak alternatif aktiviteler yaratan etkinlik, herkes için özellikle de gençler için doyasıya ve sağlıklı bir şekilde eğlenmek ve yaratıcıklarını sergilemek için uygun bir platform sundu.

Genellikle mayıs ve haziran aylarında gerçekleşen Kumdan Heykel Festivali ve yarışması, bu sene ekim ayının başında yapıldı. Festival, bu vesileyle yeni döneme başlayan ve adamıza yeni gelen tüm öğrenciler için de sıcak bir hoş geldin niteliği taşıdı. Yarışmaya katılan gruplar, kendilerine ayrılan bölmelerde eserlerini yaratırken, diğer yandan güzel havanın ve denizin de tadını çıkardı.

DJ performansı ile çalınan hareketli müzikler eşliğinde tüm katılımcılar zaman zaman dans ederek eğlendi. Oldukça eğlenceli geçen ve aynı zamanda pek çok güzel eserin ortaya çıktığı 12. DAÜ Kumdan Heykel Festivali ve yarışmasının kazananları, “Sand Man And Woman”, “Timsah'ın Gözyaşları”, “Daliler”, “Astana - ENU” ve “Mad Max 2” oldu.

(FOTOĞRAFLI)