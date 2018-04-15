Datça'da sit alanındaki kaçak otel inşaatı sürüyor

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), ()- MUĞLA'nın Datça ilçeside, tarihi ve doğal SİT alanını içinde kalan kaçak otel inşaatı, belediye tarafından mühürlenmesine karşın devam ediyor. Kaçak yapı olduğu gerekçesiyle 26 bin TL para cezası uygulanan tapu sahibine, mühre rağmen inşaata devam edildiği için ikinci kez para cezası kesileceği belirtildi.

Datça ilçe merkezine 15 kilometre mesafedeki Sarı Liman mevkiinde, tarihi ve doğal SİT alanı içerisinde, ruhsatsız olarak yapımına başlanan otelin inşaatı, Datça Belediyesi İmar Müdürlüğü ekiplerince, geçen 27 Mart'ta mühürlenerek yıkılmasına karar verildi. Mühürlenmesine karşın süren inşaatta, üç kez mühür bozma yapıldığı ortaya çıktı. Belediye, tapu sahibi Vahdet Görgülü adına, kaçak yapı gerekçesiyle 26 bin TL para cezası uygularken, mühre rağmen inşaata devam edildiği için ikinci kez para cezası kesileceği belirtildi.

Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar, kaçak otel inşaatıyla ilgili gerekli yasal işlemlerin sürdürüldüğünü söyledi. İnşaat hakkında kaçak yapı tutanağı tutularak, 26 bin TL'lik para cezası kesildiğini ifade eden Uçar, "İnşaat hakkında aynı zamanda yıkım kararı alındı. Buna rağmen inşaata devam edildiğini tespit ettik. Üç defa mühür fekki yapıldı. Datça Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. 27 Mart itibariyle, kaçak yapının yıkılması, aksi halde inşaatın belediye ekiplerince yıkılarak, masrafının kendilerinden tahsil edileceğini tebliğ ettik. Yasal sürenin dolmasını bekliyoruz. 27 Nisan'da bir aylık süre dolacak ve o tarihte, inşaatı belediye ekipleri tarafından yıkacağız" diye konuştu.

MÜHRÜ GÖSTERİP, İŞİNE DEVAM ETTİ

Datça'nın, 2 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Sarı Liman mevkiinde, imara kapalı alanda denize 100 metre mesafe sınırı içerisinde, belediye tarafından mühürlenmesine rağmen devam eden inşaatın, ikinci katın kolonlarının yükseldiği görüldü. Duvarında asılı duran belediyenin mührüne rağmen, inşaatta işlerini sürdüren işçiler, herhangi bir yetkili bulunmadığını söyleyerek, muhabirinin sorularını yanıtlamaktan kaçındı. İnşaatta görevli bir işçi, duvardaki mührü gösterip, "Mührü sen de görüyorsun. Biz işimizi yapıyoruz. Bize 'Devam edin' dediler, devam ediyoruz" diye konuştu.



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