Datça'da sit alanındaki kaçak inşaatın önüne şimdi de havuz yapılıyor

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), () - MUĞLA'nın Datça ilçesinde, tarihi ve doğal sit alanının içinde kalan, imara kapalı Sarı Liman mevkisinde mühürlenmesine, kesilen cezalara ve kamuoyu tepkisine karşın inşaata devam ediliyor. Havuz yapımına da başlanırken, Datça Belediyesi'nce kaçak inşaata kesilen para cezası 63 bin TL'ye çıktı.

Datça ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan, 1'inci derece doğal ve 3'üncü derece arkeolojik sit alanında kalan inşaat, 2'nci kata kadar yükseltilirken, Datça Belediyesi İmar Müdürlüğü ekiplerince 2'nci kez mühürlendi. Binanın 2'nci katına asılan mühre rağmen işçiler, bu kez de kaçak inşaatın yanındaki alana havuz yapımına başladı. Datça Belediyesi'nce kaçak inşaat nedeniyle tapu sahibi Vahdet Görgülü adına kesilen para cezası artırıldı. Datça Belediyesi Encümeni tarafından kesilen ilk para cezasından sonra inşaata devam edildiğinin tespit edilmesi üzerine 2'nci kat da dikkate alınarak, metrekare hesabına göre 2 ayrı ceza daha kesilmesine karar verildi. Böylelikle kaçak inşaata kesilen para cezasının toplam 63 bin TL'ye yükseldiği öğrenildi. İnşaat hakkında kaçak yapı tutanağı tutularak, daha önce 26 bin TL'lik para cezası kesilmişti.

MÜHRE RAĞMEN İNŞAATA DEVAM

Belediyenin suç duyurusundan sonra cumhuriyet savcılığınca kaçak inşaatla ilgili harekete geçilmesinin beklendiği belirtildi. Datça Belediyesi tarafından kaçak yapının 2 katına birden asılan mühürlere rağmen işçilerin inşaata devam ettiği görüldü. Türk Ceza Kanunu'nun 184'üncü maddesine göre, yapı ruhsatı alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan, yaptıran ve göz yuman kişilere, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verileceğine hükmedilmesine rağmen kaçak inşaata devam edilmesi, kamuoyunda tepkiyle karşılandı. 1 aylık sürenin dolması beklenmeden mühürlenen inşaatta yapım çalışmalarının, kolluk güçlerince durdurulması isteniyor.

İŞÇİLERDEN 'VİLLA' İDDİASI

Öte yandan işçiler, otel olacağı belirtilen kaçak inşaatın villa için yapıldığını ileri sürdü. İnşaat sahibiyle hiç karşılaşmadıklarını dile getiren işçiler, işlemlerin, ismini vermedikleri bir avukat aracılığıyla yürütüldüğünü söyledi.

Duvarında asılı duran belediyenin mührüne rağmen, inşaatta işlerini sürdüren işçiler, herhangi bir yetkili bulunmadığını söyleyerek, muhabirinin sorularını yanıtlamaktan kaçındı. İnşaatta görevli bir işçi, duvardaki mührü gösterip, "Mührü sen de görüyorsun. Biz işimizi yapıyoruz. Bize 'Devam edin' dediler, devam ediyoruz" diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI: YIKILACAK

Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar ise Sarı Liman mevkisinde sürdürülen kaçak inşaatla ilgili gerekli tüm yasal işlemlerin eksiksiz yerine getirildiğini belirtirken, 27 Nisan'da yasal bekleme süresinin sona ermesinin ardından kaçak inşaatın belediye ekiplerince yıkılarak, masrafın inşaat sahiplerinden tahsil edileceğini söyledi.



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