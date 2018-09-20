Dalyan Kanalı'nda ölü caretta caretta bulundu

MUĞLA'nın Ortaca ilçesindeki kanalda, caretta caretta cinsi ölü deniz kaplumbağası bulundu.Ortaca'nın dünyaca ünlü Dalyan Kanalı'nda bugün öğle saatlerinde balık tutan vatandaşlar, sazlık alanda hareketsiz halde bir kaplumbağa gördü. Kaplumbağanın ölü olduğunu fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine yönlendirilen Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri, kaplumbağanın erkek bir caretta caretta olduğunu tespit etti. 60 santimetre boyunda, 55 kilo ağırlığındaki deniz kaplumbağası, ölüm sebebi araştırılmak üzere DEKAMER'e götürüldü.

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