Dalgıçtan, oltaya yakalanan balığa hayat öpücüğü

ÇANAKKALE’de, boyundan ve yaşından büyük balıkları avlamasıyla tanınan rekortmen dalgıç Müjdat Turan (45), amatör balıkçının taşlara takılarak kopan oltasına yakalanan karagöz balığını kurtardı. Balığı öpüp mavi sulara bırakan Turan, o ana ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşınca takipçilerinin takdirini topladı. Turan, “Henüz üreme yapmamış küçük balıkların yakalanmaması gerektiğine dikkat çekmek için paylaştığım video amacına ulaştı. Çok mutluyum” dedi.Çanakkale'de, tek nefeste zıpkınla serbest dalışlar yaparak boyundan uzun, yaşından büyük balıklar avlayan dalgıç Müjdat Turan (45), boğazda her zamanki gibi avını ararken, oltaya yakalanmış ve kurtulmaya çalışan küçük bir karagöz balığı gördü. Turan, amatör balıkçının taşlara takılarak kopan oltasına yakalanan balığın yardımına koştu. Turan, çırpınan balığın ağzındaki oltayı çıkardı, öpüp, mavi sulara bıraktı.Yanındaki arkadaşı, Müjdat Turan'ın balığı kurtarma anlarını sualtı kamerasıyla saniye saniye görüntüledi. Turan, ardından da videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Binlerce beğeni alan videoya takipçileri, örnek davranışı nedeniyle olumlu çok sayıda mesaj yazdı. Turan ise, hedefine ulaştığı için mutlu olduğunu söyledi.‘DENİZLERİMİZ BİZE EMANET’O anları anlatan Müjdat Turan, dalış yaparken taşlara takılarak kopmuş olan misinadaki oltaya iki küçük karagöz balığının yakalandığını belirterek, şunları söyledi:"Bir tanesi hayatını kaybetmiş, diğeri de de can çekişiyordu. Onu yaşatmak için oltadan kurtardım ve mavi sularda özgürlüğüne bıraktım. Daha hayatının başında yavru bir karagözün tekrar hayata bağlanması beni mutlu etti. Çünkü onu orada ölüme terk etmek vicdanen herkese rahatsızlık verirdi. Kurtarıp, hayata döndürdüğümden dolayı mutlu olup, balığı öptüm ve tekrar maviliklere saldım. Bu çok güzel bir duyguydu. Videoyu çekme amacım ise bir farkındalık oluşturmaktı. Bilinçsiz avcılığa dikkat çekmekti. Günümüzde artık balık nesilleri tükenmek üzere. Daha henüz üreme yapmamış küçük balıkların yakalanmamasına dikkat çekmek istedim. Çok olumlu tepkiler aldım sosyal medyada, mutluyum. Genelde herkes küçük balıkların avlanmaması konusunda olumlu tepkiler verdi. İnsanlarımızın bilinçlenmesi gerekiyor. Yani burada sadece karagöz balığı değil, sarıgöz, lüfer, çipura gibi balıkların yavrusunun yakalanmaması çok önemli. Çünkü denizlerimiz bize, gelecek nesillere tertemiz ve bolluk içinde teslim edilmek üzere emanet edilmiş."BOYUNDAN VE YAŞINDAN BÜYÜK BALIKLAR YAKALAMIŞTIBoyu 1 metre 83 santim olan dalgıç Müjdat Turan, 2017 yılında avladığı 2 metre boyunda ve 68 kilo ağırlığında Akya balığı ile Türkiye rekoru kırmıştı. Turan, geçen günlerde 46 yaşındaki fangri mercan avıyla da yaşından büyük balık avlamış oldu.

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