Dalgıçlar barajda delil araması yaptı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,()-ARANAVUYKÖY'de baraj gölünde bulunan çocuk cesediyle ilgili barajda dalgıçlar delil araması yaptı. Çocuğun sarılı olduğu bezin içerisinde ele geçirilen 2 adet saç tellerinin incelemesi sürüyor.

Barajda Saatlerce arama yapan dalgıçların herhangi bir şey bulamadığı Yarın tekrardan barajda arama yapılacağı bilgisine ulaşıldı.