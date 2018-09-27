"Daireye akan su cinayeti"nde sanığa müebbet hapis

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, () BAKIRKÖY'de geçen yıl daireye akan su yüzünden tartıştığı komşusu Ertem Karaman'ı (36) kafasına bir el ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Abdullah Kocamanoğlu (53) müebbet hapis ve 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Kocamanoğlu'nun cezasında iyi hal indirimi uygulamayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

SANIK: ATEŞ ETTİĞİMİ HATIRLAMIOYORUM

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık Abdullah Kocaman taksicilik yaptığını belirterek, olay gününü şöyle anlattı: "Ne maktulün ne de Nezahat Durur'un isimlerini dahi bilmiyorum. Cinayet suçundan dolayı firar ettim. Bakırköy'de ev kiraladım. Ertem alt komşumdu. Olay günü saat 03.30'a doğru bir kapı çalındı. Alkollüydüm, kapıyı açtım alt komşum Nezahat Durur idi. 'Ağabey banyodan lavabodan aşağıya üstümüze pislik yağıyor' dedi. Ben de 'Abla şu anda benden başka kimse yok girip bakabilirsiniz' dedim. Odaya geçtim. Kapıyı açık bıraktım. O arada aradan 30 saniye bir dakika geçmemişti ki Ertem geldi. Kadına 'Ne işin var senin burada?' diyerek sordu. O da 'Üstümüze pislik yağıyor, onu söylemeye geldim' dedi.

Müdahil bile olmadım, ikisi konuşarak aşağıya indiler. Kapıyı kapatıp oturdum. Aradan yarım saat geçti geçmedi kapı tekrar çalındı. Kapıyı açtım Ertem gelmişti. 'Ağabey kusura bakma gel aşağıya birlikte oturup konuşalım' dedi. Hasım sahibi olduğum için bir silahı belime taktım, aşağı indim. 'Ne içiyorsunuz?' dedim. 'Kadın beraber içeriz' dedi. Kaç duble içtiğimi hatırlamıyorum. Ondan sonra zaten ben de film kopmuş.... Ne yaptığımı, ne ettiğimi bilmiyorum. Aradan 2 saat geçti. Eve gelirken nereye gittiğimi de bilmiyordum. Eve 20-25 metre kala beni durduran polise silahımı verdim. Ben maktüle ateş ettiğimi olayın nasıl olduğunu hatırlamıyorum."

"DURDUK YERDE NEDEN ÖLDÜREYİM"

Sanık Kocaman, "Benim bunda ekmek davam yok, kan davam yok, namus davam yok. Nedir bilemiyorum. Öldürüp öldürmediğimi dahi bilmiyorum. Durduk yerde neden öldüreyim. Maktule ateş ettiğimi hatırlamıyorum, kadını tehdit ettiğimi de hatırlamıyorum. Nezahat Hanım bir kurban arıyordu, kurban olarak da beni seçti. Nezahat Hanım rahmetliden kurtulmak istemiştir ve bu sonuca gelinmesini bilerek ve isteyerek sağlamıştır diye düşünüyorum."

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti sanık Abdullah Kocamanoğlu'nu "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanık Kocamanoğlu'nu "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" , "Silahla tehdit" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından da toplam 8 yıl hapis cezası verdi. Sanık Kocamanoğlu'nun tutukluluk halinin de devamına hükmedildi.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 27 Aralık 2017'de Bakırköy'de meydana gelen olay şöyle oldu:

Ertem Karaman birlikte yaşadığı Nezahat Durur (49) gece saat 05.30 sıralarında birlikte alkol almaya başladı. Bir süre sonra Nezahat Durur tuvalete gittiğinde üst kattan su damladığını fark etti ve üst kat komşusunu uyarmaya gitti. Nezahat Durur'a kapıyı Abdullah Kocamanoğlu'nun(53) açtı. Nezahat Durur, Kocamanoğlu'na tuvaletlerinin aktığını söyledi, Kocamanoğlu da "Tamam ben arızayı yaptırım" dedi. Bu diyaloğun ardından Nezahat Durur birlikte yaşadığı Ertem Karaman'ın yanına gitti. 15 dakika sonra Abdullah Kocamanoğlu, Ertem Karaman ve Nezahat Durur'un yaşadığı daireye indi. Kapıyı açan Ertem Karaman, Abdullah Kocamanoğlu'nu içeri davet etti ve ikili bir süre sohbet etti. Kocamanoğlu, "Ben Osmaniye çocuğuyum" diyerek belindeki silahı Ertem Karaman'a gösterdi. Kocamanoğlu, daha sonra silahı Ertem Karaman'a doğrultarak "Seni vururum!" dedi. Bu sırada Nezahat Durur da Kocamanoğlu'na "Silahı cebine sok bir kaza çıkarabilir" dedi. Tam bu sırada Kocamanoğlu elinde bulunan silahla yakın mesafeden Ertem Karaman'ın kafasına doğru bir el ateş etti. Kocamanoğlu, Nezahat Durur'a silah doğrulttu ve "Polise gidersen seni öldürürüm" dedi. Olayın ardından Kocamanoğlu olay yerinden uzaklaştı. Ertem Karaman olay yerinde hayatını kaybetti. Polis yaptığı çalışmada, şüpheli Kocamanoğlu'nun yaşamış olduğu Ertem Karaman'ın üstünde bulunan daireyi sahte kimliğe dayalı olarak kiraladığını tespit etti, ardından da şüpheliyi yakaladı. Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan savcılık, şüpheli Abdullah Kocamanoğlu hakkında "Resmi belgede sahtecilik", "Kasten öldürme" , "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "Silahla tehdit" suçlarından müebbet hapis cezası ve 5 yıldan 11 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.