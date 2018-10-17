Dahi piyanist Elif Işıl, ABD'de finale kaldı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da üstün yetenekli ve dahi öğrencilerin özel eğitim gördüğü Antalya Bilim ve Sanat Merkezi'nin (BİLSEM) dördüncü sınıfta keşfettiği ve geçen yıla kadar eğitim verdiği Elif Işıl Karakaş (16), geçen yıl eyalet birincisi olduğu Teksas Eyaleti Senfoni Orkestrası'nın yarışmasında bu yıl yine finale kaldı.

Antalyalı Elif Işıl Karakaş, dördüncü sınıf öğrencisiyken, dahi ve üstün yetenekli çocuklara alanlarında özel eğitim verilen BİLSEM tarafından keşfedildi. Elif Işıl, dördüncü sınıftan geçen yıla kadar yaklaşık 4 yıl BİLSEM'in müzik bölümünde piyano eğitimi aldı. Elif Işıl, piyanoya ilgisiyle de tanınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in desteğiyle geçen yıl ABD'de düzenlenen Carmen Clavier Klasik Piyano Yarışması'nda 130 kişi arasında 6'ncı olmayı başardı. Aynı yıl Houston kentinde Teksas Eyaleti Senfoni Orkestrası'nın, Teksas Eyalet Piyano Yarışması'nda birinci olan Elif Işıl, Türkiye ve Antalya'nın gururu oldu.

Geçen yıl elde ettiği başarı sonrasında Teksas Senfoni Orkestrası ile büyük bir konser veren ve ABD'de burslu eğitim hakkı da kazanan Elif Işıl, Teksas'taki eğitimi sırasında ABD'nin en büyük çocuk onkoloji hastanesinde yatan çocuklar ve hasta yakınlarına da moral amacıyla konserler veriyor. Haftada iki saat şehir kütüphanesinde de çocuklar için çalışmalar yaparak, birçok gönüllü projede yer alan Elif Işıl'dan bu yıl da güzel haberler geliyor.

BİLSEM Müdürü Arif Aydeniz, 4 yıldır BİLSEM bünyesinde özel eğitim verdikleri ve geçen yıldan itibaren eğitimine Teksas'ta burslu olarak devam eden Elif Işıl Karakaş'ın, önceki gün Houston'da yapılan Teksas Eyalet Piyano Yarışması'nda ön elemeleri geçerek finale kaldığını söyledi. Dünyanın birçok ülkesinden müzik akademisi öğrencilerinin katıldığı bu yarışmada geçen yıl birinciliği kazanan ve bu yıl da finale kalan Elif Işıl'la gurur duyduklarını belirten Arif Aydeniz, "Yarışmanın finali gelecek hafta yapılacak. Birinci olan kişi Teksas Eyaleti Senfoni Orkestrası ile konserler verme hakkına sahip olacak. Geçen yıl tüm eyalette birinci olan ve Teksas Senfoni Orkestrası ile konser veren Elif Işıl'ın bu yıl da birinci olmasını umut ediyoruz" dedi.



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