Dağları gezerek kayıyorlar

AVRUPA'da 100 yılı aşkın süredir yapılan, dağcılıkla kayak sporunu birleştiren tur kayağı, kış turizmin gözde kayak merkezi Palandöken'de de popüler oldu. Mekanik hiçbir tesise ihtiyaç duyulmadan kayakla dağın zirvesine çıkan sporcular, bu zorlu parkurlardan kayarak iniyor.Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağcılık ve Dağ Kayağı Antrenörü Mustafa Tekin, kayak tutkunlarına artık pistlerin yetmediğini, heyecan arayan kayak tutkunlarının şimdiki gözde sporunun ise tur kayağı olduğunu söyledi. Tur kayağını yapanların iki sporu bir arada yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Tekin, "Son yıllarda ülkemizde her geçen gün daha fazla sporcu tarafından yapılmaya başlanan dağ kayağı branşı, olimpik bir branş olma yolunda hızla yol almaktadır. Hatta 'tur kayağı okulu' bile açılması düşünülüyor. Bölgemiz, dağ kayağı konusunda oldukça zengin bir konuma sahip. Öncelikle Kaçkar Dağları, Ağrı Dağı, Van Gölü çevresindeki dağlar, Munzur Dağları ve Erzurum çevresindeki birbirinden güzel dağlar, dağ kayağı severlerin tercih ettikleri parkurlardır. Türkiye'de dağ kayağı branşının sporculuk ve hobi anlamında yapıldığı en aktif il Erzurum'dur. Kış aylarında Palandöken dağlarında her hafta sonu dağ kayağı yapan birilerini görmek oldukça sıradandır" diye konuştu.Bu spor için, doğa ve iklimi en uygun ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirten Dağ Kayağı Antrenörü Yıldırım Beyazıt Öztürk ise şunları söyledi:"Tur Kayağı, kayakla ayakkabı bağlantısını topuktan serbest bırakan özel bağlama mekanizması ve kayağın altına yapıştırılan sentetik bir deri yardımıyla her türlü karda ve eğimde yürümeyi sağlayan kayak türü. Tur kayağının, normal kayaktan farkı, daha hafif, kısa ve en önemlisi burun kısmında delik ve arka kısmında çentik olmasıdır. Bunların olmasının nedeni, tırmanmayı sağlayan derinin takılabilmesi ve çıkmasının engellenmesidir. Ama en önemli özelliği, hafif olmalıdır, çünkü bazı noktalarda kayağı çıkartıp taşımak zorunda kalabiliyorsunuz. Kayağın altına yapıştırılan ve kayağın geri kaymasını engelleyerek yürümeyi kolaylaştıran, sentetik malzeme fok balıklarından örnek alınarak üretilmiş. Sudan çıkan fok balıkları, eğimli buzda yukarı doğru kaymadan çıkarken, aşağı ise rahatça kayması gözlemlenerek bulundu. Gelişen teknoloji ile artık yapayları üretilse de ilk zamanlarda gerçek fok derileri kullanılmıştı. Tur kayağının ülkemizde popüler olması beni çok sevindirirken, yeterince rehberin bulunmaması da üzüyor. Bu sporu macera adamı olarak adrenalin tutkunlarına tavsiye ediyorum. Dağcılık ve kayağı birleştiren bu spor dalını mutlaka deneyin."

