Dağcılar, Sarıkamış şehitleri için Erek Dağı'na tırmandı

VAN'da 5 dağcı, Sarıkamış şehitlerini anmak için 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi. Dağcılar zirvede Türk bayrağı açıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nde antrenör Fehmi Çalışkan ve 4 dağcı, Sarıkamış şehitlerini anmak için 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı'na tırmandı. Yaklaşık 5 saat süren zorlu tırmanışın ardından dağcılar zirveye ulaştı. Zirvede Türk bayrağı ve Büyükşehir Belediyesinin bayrağını açan dağcılar, burada hatıra fotoğraf çektirdi.



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