Çuval yüklü otomobille tehlikeli yolculuk

Sude UÇAROĞLU/ADANA, () - ADANA'nın Seyhan ilçesi Kıyıboyu caddesinde, seyir halindeki otomobilin bagajında ve bagaj kapağı üzerinde taşınan çuvallar, trafiği tehlikeye düşürdü.

Merkez Seyhan ilçesinde, araç trafiğinin yoğun olduğu Kıyıboyu caddesinde 27 F 4946 plakalı otomobille giden ve ismi öğrenilemeyen sürücünün, bagaj ile bagaj kapağı üzerinde çok sayıda çuval taşıdığı görüldü. Caddede çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeden ilerleyen sürücü, trafiği tehlikeye düşürdü. Araca yüklenen çuvalları görenler ise sürücüye tepki gösterdi. Sürücü, bir süre sonra ara sokaklara girerek, gözden kayboldu.

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