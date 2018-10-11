Çürümeye terk edilmiş klasik otomobili 150 bin liraya yeniledi

Fatih YILMAZ/TOKAT,() - TOKAT'ta işletmecilik yapan Davut Araz (28), çürümeye terk edilmiş 1975 model klasik otomobili, 150 bin lira harcayarak baştan aşağı yeniledi.

Otomobil meraklısı olan Araz, şehirde gezerken çürümeye terk edilmiş 1975 model Buick Regal marka klasik otomobili gördü. Aracın sahibine ulaşan Araz, daha sonra çekici yardımıyla otomobili Tokat'a getirdi ve 3 yılda 150 bin lira harcayarak otomobili eski günlerine döndürdü.

'GÖRÜNCE İÇİM EL VERMEDİ'

Otomobili harabe şeklinde bulduğunu belirten Davut Araz, "İçim elvermedi. İzlediğim televizyon programlarından esinlenerek orada satın aldım. Antalya'da gördüğümde araç yürümez haldeydi. Çekici ile Tokat'a getirdik. Sanayide arkadaşımın küçük bir atölyesi vardı. Aracı gören arkadaşlarım 'Nereden aldın bu hurdayı' dedi ama azimliydim. İnternetten orijinal parçalarını temin edebilmek için araştırmalar yaptım. Profesyonel arkadaşlardan ve sanayide sevdiğim, güvendiğim ustalardan da yardım aldım. Yavaş yavaş parçalarını topladım" dedi.

'YENİ HALİNİ GÖRENLER ŞAŞIRDI'

Otomobili toplarken keyif aldığını söyleyen Araz, "Yeri geldi sabredemediğim anlar da oldu. Ama insan bir şey oluşturmak istediği zaman bitiyor. Arkadaşlarım şaşırdılar. Bıkacağımı ya da başaramayacağımı düşünüyorlardı ama bitirdim. Onlar da sonunda gelip tebrik etti. Araç hurda bir haldeydi, yürümüyordu, çekme belgeliydi. O zaman 24 bin gibi bir fiyata almıştım. Aracın bana yaklaşık maliyeti 150 bin lira gibi bir rakamı buldu" diye konuştu.

Otomobili şu an için satmayı düşünmediğini ifade eden Araz, "Şu anda 3 yıllık bir özlem var. Hevesimi almam gerekiyor. Benim gibi bu işlere düşkün, kıymetini bilecek bir arkadaş olursa da hevesimi aldıktan sonra satabilirim. Araç ABD'de çok yaygın kullanılıyor ama Türkiye'de çok yaygın değil. 1975 yılının teknolojisine göre bir hayli ilerde bir araç" dedi.



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